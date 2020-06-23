【自家種植】輕鬆在家種植日本北海道蜜瓜　港媽大讚：味道香甜同原裝一樣

▲ 港媽分享如何在家種植日本北海道蜜瓜。

不少靚媽靚姐們喜歡在家中種植，除了可確保食材的品質，還能享受種植的樂趣。一名港媽在討論區分享在家種植日本北海道蜜瓜，大推在家種出與原裝一樣、味道香甜的蜜瓜。

近日，有港媽在討論區「親子王國」發帖及上載照片，指在超級市場購買產自北海道的蜜瓜，取其果核在去年8月開始種植，今年2月收成。她大讚，

味道香甜，同原裝蜜瓜一樣。

蜜瓜種植教學

她解釋種植方法，先將食剩的果核洗淨曬乾，並埋落泥土中，每日淋水，但泥土不能太濕，需放在通風的位置。她提醒，剛開始時不用照射太多陽光，種子發芽後生長得快，那時才需要更多日照。直到開花時，港媽指出植物需要人工授粉，才能增加結出果實的機會，

戶外種植物會有昆蟲幫手傳播花粉，就容易結果，喺室內機會會細好多，所以需要人工授粉。

▲ 港媽因家中沒有位置，只放在窗邊種植。（相片來源︰親子王國討論區）

▲ 當蜜瓜藤蔓越多，需用繩吊起果實。（相片來源︰親子王國討論區）

待結出果實之時，她叮囑大家一定要用繩子將果實吊起，以防止下墜折斷。港媽種植了半年，終於在今年2月收成，「但家種的始終同地上種的有分別，只種到一個柚咁大，但味道非常甜。」

港媽：窗邊就種到

港媽當初「貪得意」種植蜜瓜，「我一開始以為要好多位，我屋企又冇露台、窗台，只放喺窗邊，點知佢又發芽生好多葉，我就上網研究下。」港媽最後提醒大家，若看見蜜瓜的紋路愈來愈深，摸上手腍腍就代表蜜瓜可以食用。

不過，港媽表示自己非專業，建議大家可參照漁護署的方法【按此】

▲ 當看見蜜瓜的紋路愈來愈深，就可以食用。（相片來源︰親子王國討論區）

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責任編輯:王明芳