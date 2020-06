【生命樂章】古典樂團疫情下為晚晴病人籌款　籌辦線上音樂會奏出生命樂章

▲ Richard上任樂團主席之初即迎來疫情衝撃,讓他始料不及。(文子健攝)

在新冠肺炎疫情下,各界人心惶惶,社會瀰漫躁動不安的情緒。慈善音樂組織香港愛樂團(SAR Philharmonic Orchestra)即將在周日(28日)舉行免費的慈善線上音樂會,為靈實司務道寧養院籌款,發揮幫助晚晴病人等有需要人士的精神。正如樂團主席Richard Wallace所言:「我希望這場線上音樂會可為大家帶來希望。」

樂團成立廿年 首個線上音樂會

本身從事投資研究、剛就任樂團主席一職僅約一年的Richard,自上任不久即迎來疫情衝撃亦讓他始料不及。樂團不少的演出需要停擺,甚至連大型的排練亦要取消,令樂手只能在家練習,Richard坦言這段時期對樂團而言無疑是艱難的。

對於這次為司務道寧養院籌款的音樂會,Richard表示當時實在找不到容許容納大批觀眾的演奏場地,因此其實亦有取消的念頭。不過,由於雙方過去已經合作籌辦過十多次的慈善音樂會,因此今年實在不想因故取消,於是毅然決定以「線上音樂會」的方式籌款,這亦是樂團成立近20年以來首個「線上音樂會」。Richard希望這場音樂會可為大家帶來希望,並深信生活終有重回正軌的一日。

香港愛樂團過去曾為不少慈善團體進行籌款演出,儘管每位樂手背景各異,當中不少更是醫生、工程師、律師等專業人士,但他們每人仍願意以義務身份為慈善加入樂團,Richard認為:

當樂手為演出付出努力,觀眾又對演出感到享受,而演出同時又可幫助其他人時,這份滿足感對每位樂手而言是無可比擬的。

自2000年初加入香港愛樂團成為小提琴手,直到約1年前成為新任的樂團主席,坦言已經視樂團為生活一部份的Richard感嘆:

希望周日的演奏會可順利舉行,這將會成為我上任主席以來最滿足的時刻!

能透過喜歡的音樂幫人 樂手笑言「好著數」

而同樣加入了香港愛樂團十多年、本身為自由教育工作者及兼職電台主持的譚綺旻(Joanne),當初亦同樣被樂團的慈善理念所吸引而加入。

在樂團中擔任小提琴手的Joanne表示,演奏音樂雖然是一件很快樂的事情,但只有自己彈自己的,似乎對社會又沒甚麼貢獻。所以現在能夠在樂團中一邊演奏自己喜歡的音樂,一邊可以透過音樂去打動善長人翁的心去慷慨解囊,其實自己已經「好著數」。

她除了希望繼續透過樂團舉辦的音樂會為有需要的人同機構籌款,還希望藉着音樂分享和教育,令以前較少接觸音樂的人士生活帶來更多色彩,令社會更加和諧。

香港愛樂團這次籌款對象為靈實司務道寧養院。靈實司務道寧養院從14年前成為全港第一間自負盈虧的寧養院舍開始,至今已為超過2200個體弱長者、長期病患及晚晴病人提供服務,讓病人在地上的最後一程,能夠得到平安和盼望,家人們亦得到安慰。

Love is in the air慈善線上音樂會

