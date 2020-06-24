【減肥大作戰】夏天減肥都可以食雪條消暑　營養師推介10款低卡雪糕雪條

▲ 營養師推介10款低卡雪糕雪條

夏天想吃雪糕消暑，但又怕肥有「罪疚感」？Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）推介10款低卡雪糕雪條，每款也不超過半碗飯的熱量，適合減肥人士！

10款低卡雪糕雪條

Amy營養師在facebook「健營生活.關心你的營養師」推介以下10款低卡雪糕雪條，每條熱量均不超過110千卡。即使點心時間（snack time）進食，正餐時減1/3至半碗飯就可以抵銷了。

▲ 營養師推介10款低卡雪糕雪條（圖片獲營養師曾美慧授權轉載）

▲ Marunaga 水果紅豆味雪條（圖片獲營養師曾美慧授權轉載）

▲ Zilch 朱古力味減脂雪糕（圖片獲營養師曾美慧授權轉載）

▲ Seoju 香芋珍珠奶茶雪條（圖片獲營養師曾美慧授權轉載）

▲ Futaba 蜜瓜梳打雪條（圖片獲營養師曾美慧授權轉載）

營養師：減肥每周最多吃一兩次

不過Amy提醒，雖然所推介的雪糕雪條較低卡，但始終含有糖分及脂肪，不宜吃過量，甚至代替正餐。部分零脂肪的雪糕，也含有2至3茶匙糖，建議減肥人士每星期最多吃1至2次。

根據食物安全中心的資料，高脂、低脂的定義：

高脂＝每100克含超過20克總脂肪

低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

高糖、低糖及無糖的定義：

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

以每日攝取2000千卡能量計算，糖的攝取量不宜多於50克。

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責任編輯：黃泳欣