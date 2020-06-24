【酒店優惠】君悅Grand Hyatt 超抵住宿優惠 送早晚自助餐享海景客房

▲ 君悅Grand Hyatt 超抵住宿優惠 ， 送早晚自助餐享海景客房。

本港新冠肺炎疫情稍為緩和，加上即將到暑假，大家都希望到酒店食自助餐及休息，輕鬆一下。香港君悅酒店Grand Hyatt 推出「Escape 24住宿優惠」，消費者於2020年9月30日或之前入住，便可享每晚港幣2,380元起(另加10% 服務費)住宿度假優惠，包括24 小時住宿體驗 (由入住登記時間開始計算)，免費升級至海景客房，於咖啡廳享用原價每位$338豐富早餐 (兩位); 免費享用健身中心及室外游泳池; 以優惠價港幣200元享用24小時泊車服務（每次一輛）;與及選擇以下一項禮遇:

1. 價值港幣1,000元 (每晚) 的餐飲 (包括客房送餐服務) 及水療消費額

2. 於港灣壹號享用套餐 (兩位)

3. 於Grissini意大利餐廳享用套餐 (兩位)

4. 於咖啡廳享用自助晚餐 (兩位) (只限星期一至四)

5. 於靜水沁園水療中心享用40分鐘身體按摩療程 (兩位) (只限星期一至四)

住客更可尊享5折優惠為小朋友預訂相連客房。

預訂或查詢：電話：+852 2584 7038

電郵：reservations.hkggh@hyatt.com

同時亦有4間酒店訂住房送自助餐，詳情即睇 【酒店優惠】酒店推住宿送自助餐優惠 帝京酒店2人住宿+自助餐$1386起

【自助餐優惠】港島太平洋酒店推潮洲菜自助晚餐 網上預訂享7折每位成人$358起

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責任編輯：陳珈希