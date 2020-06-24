【酒店優惠】5間酒店推住宿送自助餐優惠　帝京酒店2人住宿+自助餐$1386起

▲ 多間酒店近期推出住宿優惠送自助餐。

本港的新冠肺炎疫情有所緩和，多間酒店近期陸續推出「住宿送自助餐」優惠積極吸客，大家不妨可乘機與家人出外享受一下。

帝京酒店

酒店近期推出「節慶住宿計劃」，兩位入住的住客同時可免費享用酒店餐廳花月庭的自助晚餐，並容許一位5歲以下小童同行。相比花月庭自助餐的每位正價為$628起，兩位連服務費約$1382，這次「節慶住宿計劃」的2人住宿優惠價$1386，住客變相得到一晚免費住宿，十分吸引。

「節慶住宿計劃」

入住帝京酒店豪華套房一晚

免費享用花月庭全時段自助晚餐2位

一位5歲以下同行小童可免費入住並享用自助晚餐

紅酒乙支

精美朱古力

客房可免費觀賞任何收費電影頻道

免費延遲退房時間至下午3時

查詢電話: 2928 8822

帝都酒店

酒店近期推出「郊遊樂住宿優惠」，兩位入住的住客同時可免費享用酒店餐廳2+2 café的自助晚餐，2+2 café嚴選龍蝦、生蠔及和牛等上乘食材入饌，令人回味無窮。

「郊遊樂住宿優惠」

預訂及入住日期： 即日至2020年9月30日

房間類型 房價 高級客房 $1050起 (有效期由即日起至2020年6月30日)／$1130起(有效期由2020年7月1日起至9月30日) 豪華客房 $1150起 (有效期由即日起至2020年6月30日)／$1230起 (有效期由2020年7月1日起至9月30日)

優惠包括：

酒店高級/豪華客房住宿一晚 (單人或雙人入住)

兩位住客於入住期間可於 2+2 cafe免費享用全時段/第二時段自助晚餐

免費使用酒店單車 (視乎酒店供應情況而定)

延遲退房時間至下午2時

免費使用健身室及游泳池

免費使用Wi-Fi及寬頻上網服務

查詢：2601 2111

皇家太平洋酒店

酒店近期推出「饗樂住宿之旅」，住客可以最低$1050的費用，獲得超豪華客房的一晚住宿及於酒店的柏景餐廳享用自助晚餐，優惠期至2020年6月30日。

「饗樂住宿之旅」

入住超豪華客房（$1050起）及豪華海景客房（$1200起）, 可每天於柏景餐廳享用自助晚餐。（原價每位$608起）

入住雅尙客房($750起), 可每天於柏景餐廳享用自助午餐。（原價每位$338起）

提供的罐裝飲品 (每次入住只限供應一次）

於中港城享用24小時免費泊車優惠

延遲退房至下午4時

免費無線上網

查詢：2736 1188

香港君悅酒店

酒店近期推出住宿度假優惠「Escape 24」，每晚港幣$2380起（另加10% 服務費），包括免費升級至海景客房，於咖啡廳享用原價每位$338豐富早餐。並包括以下一項:

1. 價值港幣1,000元 (每晚) 的餐飲 (包括客房送餐服務) 及水療消費額

2. 於港灣壹號享用套餐 (兩位)

3. 於Grissini意大利餐廳享用套餐 (兩位)

4. 於咖啡廳享用自助晚餐 (兩位) (只限星期一至四)

詳情請【下一頁】

如心海景酒店暨會議中心

酒店近期推出「如心食住體驗」，每晚房價由淨價港幣968元起，可享用雙人咖啡閣自助晚餐或如粵滬中菜廳「招牌鮑魚美饌套餐」。

「如心食住體驗」

可選擇雙人咖啡閣自助晚餐 或 如粵滬中菜廳「招牌鮑魚美饌套餐」菜單

免費使用Wi-Fi上網

享用健身中心 (視乎情况而定)

延遲退房至下午2時

優惠期至2020年8月31日。

查詢:2280 2813

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責任編輯：陳珈希