【自助餐優惠】KLOOK推「快閃星期四」優惠　香港W酒店自助晚餐「買一送一」兩人$659起【附連結】

▲ KLOOK推「快閃星期四」優惠，香港W酒店自助晚餐「買一送一」兩人$659起。

網上旅遊平台KLOOK「快閃星期四」，今日（25日）推出香港W酒店－ KITCHEN晚市自助餐「買一送一」優惠，優惠將在今日中午12時起在KLOOK網上開售，名額有限，先搶先得。

這次KLOOK推出的香港W酒店晚市自助餐「買一送一」優惠，客戶只需以$659，就可享用2人自助餐，人均消費只需$329.5，有關優惠只適用於周一至周四（不包括7月1日），用餐時段為晚上8時30分至10時30分，有效期至2020年7月19日。

除了香港W酒店外，KLOOK亦搜羅了不同的酒店自助餐優惠，包括馬哥孛羅香港酒店 - 馬哥孛羅咖啡廳自助餐低至81折，自助晚餐（星期一至五）連預約，成人最低只需$510起。



香港萬怡酒店－MoMo Cafe 自助晚餐亦有「買2送2」優惠，4位成人合共只需$1291（人均HK$323），就可任食即開生蠔、鱈場蟹腳、季節限定澳洲M9和牛、任飲生啤及任食18款口味Movenpick雪糕，非常抵食。

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責任編輯：陳珈希