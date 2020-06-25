【白衣天使】初生嬰兒飲奶濁到窒息險死　護士用口吸痰直接吞下：能救命做甚麼都行

▲ 一名27歲護士即場為窒息嬰兒人工吸痰，又因情勢太緊迫，直接把嬰兒的痰吞下。

醫者父母心，內地有醫院近日出現散發人性光輝的一幕。一名初生10日大嬰兒疑飲奶後，奶水倒流瀆到氣管，父母立即抱著趕往醫院。當時嬰兒已臉色發青、呼吸微弱，情況危急，幾名醫護人員合力圍著嬰兒進行搶救，其中一名27歲護士即場為嬰兒人工吸痰，又因情勢太緊迫，直接把嬰兒的痰吞下。最後嬰兒成功獲救，而該名白衣天使的救人行徑被外界熱烈讚揚。

綜合內地媒體報道，陝西西安一對夫婦上周五（19日）抱著出生10日大的孩子到醫院求診。當時嬰兒面色青紫、呼吸微弱，醫護人員與父母了解情形後，推測嬰兒因奶水倒流引致窒息，如不即時搶救恐會致命。

為爭分奪秒直接用口吸痰吞下

由於時間緊急，情況刻不容緩，當值27歲護士高春燕蹲在地上，拿著可控式吸痰管，將吸痰管插入嬰兒口中，用自己的嘴直接為嬰兒吸痰，並直接把痰吞下：

吸痰時，因時間比較倉促緊急，吸完痰我就直接咽在肚裡了，爭奪搶救時間。

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搶救了5分鐘後，嬰兒開始哭喊，並恢復意識。由於醫院內沒有兒科，嬰兒被醫護人員安排在急症室吸氧，之後再被轉送至另一間醫院繼續治療，目前情形穩定。嬰兒的祖母相當感激醫護人員，並向醫院贈送錦旗。

高春燕用口為嬰兒吸痰的行為被外界大讚，她受訪時只表示，想爭分奪秒搶救生命：

這是我們應該做的，是我們醫護人員的職責。只要能救命，讓我們做甚麼都行。

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責任編輯：李迦善