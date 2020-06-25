【食用安全】吃隔夜炸雞驚見生猛蛆蟲　網民：沒吃完的食物請放冰箱！

▲ 吃隔夜炸雞驚見生猛蛆蟲！

夏天天氣炎熱，食物放室溫易變壞！近日有台灣網友表示，下班回家後肚子餓，準備吃前一天買的炸雞時，驚見裡面有蛆蟲在蠕動，令他直呼無食慾。他藉此發文提醒大家：「沒吃完的食物請放冰箱」。

該名網民在facebook群組「爆怨公社」發文指，正當他拿起昨日下午買的炸雞，準備咬下去的時候，卻發現「有東西在動」。從他上載相片及影片可見，炸雞裡面有不少白色活生生的蛆蟲，狀甚恐怖。他直言「真的快瘋了」，表示「可能這一年內都不會再吃炸雞了」，並勸大家「以後沒吃完的食物請放冰箱」。

帖文一出，不少網民也留言指很噁心，並問為何昨日下午買的炸雞，竟然沒放冰箱也敢吃。有網民直言：「這種天氣根本（放）幾個小時就別吃了，東西早就壞了」。不少人也說，這種天氣放一個下午，自己也不敢吃。

蛆蟲對人體健康也有影響。據衛生署的資料，蛆蟲寄生於寄主的死去或活的組織。蛆蟲的進食行為會嚴重損害寄主身體的組織，導致機能失調、皮膚受損、吸引其他食肉蠅再侵襲患者，嚴重者可引致死亡。

夏天食物變壞的例子屢見不鮮，據內地媒體報道，上海一名女子2個月前於朱古力專門店「VENCHI」，以469元人民幣（約514港元）購入一包散裝朱古力，捨不得食用，隔數天才吃1、2粒。近日再拆開朱古力時，發現剩下的朱古力長出蛆蟲。店方指，該款朱古力要存放在攝氏16至19度的環境，懷疑事主儲存不當，將朱古力存放在溫度較高和潮濕的地方才會長蟲。

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