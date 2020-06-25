【非常醫生】懷孕22周確診患癌堅持產子　孕婦病逝前留下一句話：感覺到胎動不想放棄

▲ 方醫生遇過一名懷孕22週確診患癌的婦女，選擇保住胎兒，產子後病逝。

在親生骨肉與自己之間，若兩個只能活一個，你會如何抉擇？喜愛小孩的婦產科專科醫生方秀儀行醫15年，治理過各種婦女病，助病人計劃懷孕；抱過不少新生嬰兒，分享媽媽們的喜悅。她最難忘是，搶救過危在旦夕的孕婦，甚至親睹她們產後病逝，未能見證孩子成長。悲喜交集的這些年，每一個珍貴的小生命，是她在婦產科守護病人的動力。

▲ 方醫生稱，見證一些不育的夫婦經歷治療後，「由無到有」成功懷孕並誕下健康寶寶，也為他們感到高興。（相片由受訪者提供）

兩難局面：自保抑或保胎

婦產科要顧及女性的身心需要，幫助她們渡過一生中不同階段。

2004年香港大學醫科畢業後，方醫生擔任實習醫生，親睹新生命誕生的奇妙、嬰兒為家庭帶來的喜悅和圓滿，決定選擇婦產科，並接受專科訓練。在伊利沙伯醫院婦產科工作9年後，轉為私人執業，冀花多時間聆聽，了解病人身心的需要。

在公院行醫期間，她遇過一位懷孕22周的孕婦，因忽然失去知覺、羊癇症發作而入院。經檢查後，發現她腦部有惡性腫瘤，方醫生與腦外科醫生及病人商討過方案——終止懷孕，然後接受手術、電療和化療；又或者持續觀察情況，待34週胎兒發展較成熟時剖腹生產，然後接受治療。

結果，病人選擇繼續懷孕，保住胎兒。方醫生明白，對方為30多歲的高齡孕婦，嘗試過一段時間才成功懷胎，得來不易。方醫生憶述：

當時她說已經感覺到胎動，感受到小生命在自己的身體內，可以選擇的話都不想放棄。

確診以來，胎兒發育正常，一切穩定，家屬、醫護人員及孕婦自己也相信能撐下去。不料，及至32週，病情突然惡化，需急忙剖腹產子，再做手術切除腫瘤；惜病情急轉直下，孕婦誕下嬰兒後就撒手塵寰，眾人無不傷心、難過。

儘管患癌，孕婦從沒後悔因為產子而延遲治病。面對生命流逝，方醫生稱：「很多時候醫學上沒有100%的黑與白、對與錯。」她認為無論發生任何事，也得向病人清楚解釋，共同商討治療方案。

有時候醫護理性上覺得較合理的治療方案，未必適合每一個病人。只希望能夠做到幫到病人，又不會令她們覺得後悔。

▲ 方醫生於2004年畢業於港大醫學院，2013年考獲婦產科專科資格。（相片由受訪者提供）

心痛患癌婦女拒絕治療 有得醫變無得醫

醫生也是平凡人，不是神。生命往往有很多未知數，以及我們不能控制的因素。

最教方醫生束手無策的，是拒絕接受治療的病人。在公立醫院工作時，她曾遇過一名年約50歲、患早期子宮頸癌的婦女；惟患者不想切除子宮卵巢，故尋求中醫及其他治療法，沒再到醫院覆診。

兩年後，患者因陰道出血緊急入院，經檢查後發現，癌細胞已擴散至盆腔、腹部和肺部，不能再接受任何根治的手術或電療；唯一能做的，就只剩下紓緩治療。然而，她拒絕做任何治療，包括紓緩治療；即便如此，她也不後悔。自此，方醫生再沒遇見她，直言感到痛心：「覺得她不珍惜自己可以治癒的機會。病人放棄自己的話，醫生也無何奈何。」

迎接生命的誕生的同時，另一邊廂卻有病人放棄治療，對此，方醫生已學會調節心態，明白生命無常，生老病死更不是人所能控制的。她說：

只求問心無愧，盡自己一分力去幫助別人。

▲ 為陪伴及見證年幼兒子的成長，方醫生暫時轉為兼職工作。（相片由受訪者提供）

難以啟齒的事實：渴望生育卻不孕

當病人渴望有下一代，要告知不孕事實，方醫生坦言感到難以啟齒。有位病人備孕多年，一直渴望有自己的小孩，令家庭圓滿。惟忙於學業、工作等，遲遲未可生育，對方看過中醫調理身體，也看過不同婦科醫生，希望以輔助生育方法完成夢想，惟終也不成功。

高齡產婦卵子儲備少，方醫生曾讓她們嘗試一、兩個週期人工受孕，也告失敗。方她直言，「有仔趁嫰生」的說法不無道理，因卵子的質素和數量會隨年齡下降，而高齡產婦也較易有併發症。

每個生命都有其重量。行醫多年，見盡不孕、流產等個案，方醫生深明成功懷孕、分娩並不簡單，也非必然。問及自己和病人的關係，她謂：

除了是醫患關係，更像是朋友和健康守護者，我只是幫她們渡過女性生命不同的階段。

方秀儀醫生搶救命危孕婦的經歷，請看：【非常醫生】難忘搶救產後昏厥子宮破裂婦女 婦產科醫生：守護病人同渡人生各階段

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記者：黃泳欣