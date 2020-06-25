【那些我愛過的人】連詩雅馬貫東閃婚掀婆媳糾紛　書文因未能生育竟激嬲奶奶

▲ 新婚的書文要面對婆媳問題。

無綫劇集《那些我愛過的人》近日正播映中，古希晨醫生（馬貫東飾）跟靚女醫生書文（連詩雅飾）的感情線，成為網民焦點。昨晚（24日）劇情講述二人於泰國旅行時閃婚，新婚的書文原本甜蜜非常，其後卻因置業及擺酒問題，令婆媳關係現暗湧。

而之後的劇情會交代，書文因為向奶奶（程可為飾）隱瞞曾換肝未能小孩，因而令婆媳關係變得更差。

▲ 書文陶醉於新婚的甜蜜感覺。

【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身 Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】

不少家庭也面對著婆媳問題，而無綫劇集《那些我愛過的人》亦很貼地，近日劇情涉及到這題材。昨晚（24日）劇情講述書文跟希晨到泰國旅行時突然閃婚，而奶奶麗馨（程可為飾）既驚且喜，而書文也認為希晨非完美，但對二人婚姻滿有信心。

▲ 書文跟希晨兩家人見面。

可惜婚後的婆媳問題漸漸浮現，奶奶麗馨以為書文跟覺希會補擺婚宴，惟兩口子想一切從簡，另外麗馨原意是跟兒媳同住，他們卻想過二人世界，令麗馨感失望。

▲ 對於未能跟兒媳同住，麗馨感失望。

另外置業問題上，書文原打算搬至市區，希晨卻在母親麗馨家對面的樓房置新居，令書文大感不是味兒。她認不住對書文說：「我明白你有自己想法，但我們是夫婦，好多事情都可以一起商量，不需要甚麼事也找奶奶處理。」

此外曾進行換肝手術的書文，若生小孩會很危險，她跟希晨決定暫時對麗馨隱瞞此事。

【那些我愛過的人】馬貫東投資飲食生意慘蝕6位數 感激媽媽支持過難關誓報親恩

▲ 婆媳問題是不少家庭也會面對。

《那些我愛過的人》周四（25日）劇情講述希晨刻意安排二人世界，令書文感窩心，書文亦一改其公主病，但一個指甲鉗令她飽受委屈。

至於周五（26日）劇情裡，書文跟奶奶的關係變得更差，希晨目睹有小孩被打，勾起了童年傷痛，而麗馨懂得令希晨平伏心情。

▲ 在七年前車禍中，書文被指偏私地救樂汶。

不過麗馨揭發書文隱瞞換肝，或因此導致不育，此事令奶奶麗馨感不滿，導致婆媳關係更差。另外芊芊（王卓淇飾）亦指責書文，在七年前車禍中偏私地救樂汶（黃翠如飾）而放棄救她。

更多《那些我愛過的人》報導，請看：https://bit.ly/2YGpuHg

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2