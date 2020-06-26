【那些我愛過的人】程可為連詩雅婆媳糾紛引共鳴　奶奶自覺插手媳婦生活天公地道【有片】

▲ 《那些我愛過的人》婆媳糾紛的情節，令觀眾有共鳴。

TVB劇《那些我愛過的人》內，患亞氏保加症的古希晨醫生（馬貫東飾）與靚女醫生書文（連詩雅飾）的感情線成網民焦點。《那些我愛過的人》最近的劇情講到古希晨和書文終於拉埋天窗，可是正當以為二人幸福快活時，一直對古希晨呵護備至的向奶奶（程可為飾）卻一次又一次成為夫妻間爭吵的源頭。

昨晚（6月25日）《那些我愛過的人》劇情講，由於希晨和書文婚閃婚，因此她仍未完全熟悉丈夫平時的生活習慣。

某晚，正當書文準備睡覺時，希晨突然非常執著地找指甲鉗，她對於丈夫的行為非常費解。此時，住在對面的奶奶以「這麼夜未關燈，一定有事」為由登門入屋。

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▲ 在奶奶眼中，永遠是書文不是。（《那些我愛過的人》截圖）

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婆媳糾紛大爆發

奶奶以熟練的手法為希晨找指甲鉗，由於希晨正在發脾氣，語氣上對媽媽稍有不敬。

書文出言糾正，沒想到奶奶不但沒有感激，反而責怪書文：「媽媽幫兒子是天公地道，你作為太太應該體諒。」

後來奶奶更教導書文要以自己一套照顧希晨，令書文大為不快，婆媳之間再度生嫌。

不少網民看劇後覺得《那些我愛過的人》描寫的婆媳關係很有共鳴，並指留言指「奶奶自出自入好恐怖」、「如果要同奶奶住真係睬佢都傻」看得十分投入。

▲ 奶奶一直監視二人生活。（《那些我愛過的人》截圖）

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亞氏保加症對事情執著

之後劇情，每當希晨有狀況時，只有奶奶能安撫希晨的情緒，令書文覺得自己是局外人。後來麗馨（王文雅飾）更揭發書文隱瞞換肝，奶奶知道此影響了書文生育，導致婆媳關係達至冰點。

至於馬貫東所飾演的亞氏保加症患者，在劇中的各種小動作與執著的性格，也能解釋希晨對於物歸原位的執著。

亞氏保加症，又稱自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD），亦如「聰明版」自閉症。但亞氏保加症與一般自閉症不同，患者的智力正常，甚至偏高，有良好的語言能力，但他們卻有社交困難、溝通困難，和固執或狹隘興趣的問題。

劇集播出以來，普遍對馬貫東演出大讚。至於過往形象稍負面的連詩雅，亦憑此劇成功洗底，獲不少電視觀眾歡心成功入屋。

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