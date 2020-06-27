【保就業計劃】保就業計劃約7成公司申請較估算低　羅致光：部分僱主擔心影響聲譽

▲ 勞工及福利局長羅致光指，保就業計劃公司申請較預期少。（資料圖片）

政府日前指「保就業」計劃秘書處在申請期內收到共約26萬份申請。勞工及福利局局長羅致光指，第一期的「保就業」資助計劃有大約67%公司申請，較原本估算的7至8成公司較少，當中有部分僱主擔心申請資助會影響聲譽。

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羅致光今（27日）早接受電台訪問時指，第一期的「保就業」資助計劃有大約67%公司申請，較原本估算7至8成公司申請略為低一點。他指出，雖然港府已作出很多的解說工作，但認為不少僱主對有關計劃的認識偏低，亦有部分僱主擔心申請資助會影響聲譽，或打算裁員而不申請；有部分公司個別員工不符申請補貼工資的資格，因此當局需時作出調查。

另外，有14萬份的申請因不符申請資格而未能獲批資助，主要因為申請人並非以「自僱人士」身份開設強積金戶口，或在離職後才開設「個人帳戶」。

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失業率方面，羅致光指，本港失業率未來仍不樂觀，相信7月公布的4至6月的平均失業率仍超過6%。他認為今次疫症對全球影響更加深遠，近日國際的確診數字不斷上升，仍未知道甚麼時候是「高峰期」，對未來的經濟不能持一個樂觀的態度，所以香港的失業或整體經濟問題，需要更謹慎的角度看待事件。

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至於外傭的問題，羅致光指，港府於3月份公布的防疫安排中，從政策上是希望減低所有人流，包括本地的已在工作的外地傭工，不需要在繽約期間返回自己的家鄉，因為會增加其檢疫的工作，政府會延長外僱完約後在本港逗留的時間，如果被中止合約，政府亦可以協助找新僱主。他希望僱主利用現時已「扭鬆」的政策，不會再在外地再增聘人手，而指當局會盡量幫助僱主及外傭。

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責任編輯：郭詩詩