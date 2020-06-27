  • 31°C
香港時間 : 2020627日 (六) 11:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】保就業計劃約7成公司申請較估算低　羅致光：部分僱主擔心影響聲譽

社會 10:50 2020/06/27

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

勞工及福利局長羅致光指，保就業計劃公司申請較預期少。（資料圖片）

政府日前指「保就業」計劃秘書處在申請期內收到共約26萬份申請。勞工及福利局局長羅致光指，第一期的「保就業」資助計劃有大約67%公司申請，較原本估算的7至8成公司較少，當中有部分僱主擔心申請資助會影響聲譽。

羅致光指若說成立失業援助金可「臨時」是過份樂觀

羅致光今（27日）早接受電台訪問時指，第一期的「保就業」資助計劃有大約67%公司申請，較原本估算7至8成公司申請略為低一點。他指出，雖然港府已作出很多的解說工作，但認為不少僱主對有關計劃的認識偏低，亦有部分僱主擔心申請資助會影響聲譽，或打算裁員而不申請；有部分公司個別員工不符申請補貼工資的資格，因此當局需時作出調查。

另外，有14萬份的申請因不符申請資格而未能獲批資助，主要因為申請人並非以「自僱人士」身份開設強積金戶口，或在離職後才開設「個人帳戶」。

保就業計劃接259,860份申請　約14萬份申請不符資格未獲批資助

失業率方面，羅致光指，本港失業率未來仍不樂觀，相信7月公布的4至6月的平均失業率仍超過6%。他認為今次疫症對全球影響更加深遠，近日國際的確診數字不斷上升，仍未知道甚麼時候是「高峰期」，對未來的經濟不能持一個樂觀的態度，所以香港的失業或整體經濟問題，需要更謹慎的角度看待事件。

【保就業計劃】工會憂僱主巧立名目令僱員無法取足補貼　劉達邦指僱主違法可向勞工處投訴

至於外傭的問題，羅致光指，港府於3月份公布的防疫安排中，從政策上是希望減低所有人流，包括本地的已在工作的外地傭工，不需要在繽約期間返回自己的家鄉，因為會增加其檢疫的工作，政府會延長外僱完約後在本港逗留的時間，如果被中止合約，政府亦可以協助找新僱主。他希望僱主利用現時已「扭鬆」的政策，不會再在外地再增聘人手，而指當局會盡量幫助僱主及外傭。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩

羅致光 勞工及福利局 失業率 保就業

最高瀏覽

【喜劇之王】黃一山爆星爺再按豪宅玄機　揭周星馳身家厚拍《逃學威龍》已掃物業
11:36 2020/06/26
【喜劇之王】黃一山爆星爺再按豪宅玄機　揭周星馳身家厚拍《逃學威龍》已掃物業
【新冠肺炎】新郎身體不適仍舉行婚禮翌日死亡　31名來賓確診新冠肺炎
09:58 2020/06/26
【新冠肺炎】新郎身體不適仍舉行婚禮翌日死亡　31名來賓確診新冠肺炎
【林作裕美拍拖】葉朗程疑諷「林美戀」竹門對膠門　裕美還擊：我跟林作是絕配
10:24 2020/06/26
【林作裕美拍拖】葉朗程疑諷「林美戀」竹門對膠門　裕美還擊：我跟林作是絕配