【非常醫生】孕婦兩度流產感自責第3次終成功產子　醫生：懷孕約有10-15%流產風險

▲ 婦產科專科醫生表示，懷孕婦女約有10至15%流產風險。

感受到胎兒的心跳，卻無法生下來，對準媽媽打擊甚大。婦產科專科醫生方秀儀行醫15年，迎接過新生命的誕生，但也遇過未滿24週而穿羊水的孕婦，被逼終止懷孕；還遇過不少流產的孕婦，有的更多次經歷胎兒不保的傷痛。方醫生稱，懷孕婦女一般約有10至15%流產風險，每次見到有孕婦流產（自然流產／小產），也感心酸。

▲ 方醫生認為婦產科雖涉及一些病症，但比其他專科多一點喜悦，尤其是嬰兒出世。（相片由受訪者提供）

兩度流產的孕婦

方醫生2004年香港大學醫科畢業後，於伊利沙伯醫院婦產科工作了9年，至2015年轉為私人執業。多年來，她遇過不少驚險事——初入職時，搶救過一名產後昏迷、子宮破裂，險些喪命的婦女；也遇過胎兒臍帶垂脱，需要緊急剖腹產；有孕婦出現宮外孕情況，導致腹腔積血，需緊急開刀。

懷孕、分娩的過程驚險萬分，每位嬰兒的誕生也彌足珍貴。孕婦流產的情況時有發生，每次方醫生也感痛心。其中，有位太太首次懷孕時，於第7至8週流產，胎兒停止生長，沒有心跳。及至第二次懷孕時，她異常擔心，撐過12週後，自然流產的風險相對較低。不料，卻在第14週覆診時，發現胎兒沒了心跳，她再次流產。

胎兒不保，這位太太既難過又自責，一度埋怨為何如此不幸；在藥物輔助下，流產的胎兒排出來後，她的情緒才漸漸平復下來。兩度流產，是丈夫的陪伴和支持，讓她一步步走出陰霾。後來，她第三次懷孕，請方醫生作產前檢查，懷胎期間格外小心，終於，胎兒足月出世！

流產的原因

孕婦流產情況普遍嗎？方醫生稱，「流產」是指胎兒在24週之前死亡。

一般懷孕婦女均存在約10至15%流產風險，當中8成人為早孕期流產（即懷孕12週內），而過了12周後，流產風險相對較低。

她又指，大部分孕婦早期流產是胎兒偶發缺陷所致，並非因孕婦起居不正常，所以一旦流產孕婦毋須自責。

為何有些人流產風險特別高？

方醫生指，連續3次或以上小產便屬「慣性流產」，約每100名婦女就有1人屬此情況。慣性流產有半數原因不明，有半數為內分泌功能異常、先天性子宮結構異常、子宮頸鬆弛、免疫系統毛病導致的血栓傾向，例如「抗磷脂綜合症」等。若沒有醫治這些毛病，流產就有機會重覆發生，影響成功懷孕的機會。

「自然流產再次發生的機會率不高」，面對由雀躍變悲傷的孕婦，方醫生每次也鼓勵病人莫灰心，調整好身心後重新出發。她稱，只要保持健康生活習慣，努力嘗試的話，亦有機會正常生育。

醫生：幫病人渡過生命不同階段

在婦產科多年，方醫生最開心的是，各位媽媽產後檢查時帶同嬰兒探望，尤其是不育的夫婦。「見證他們經歷不育治療、『由無到有』成功懷孕，然後誕下健康嬰兒，令我感到高興。」

部分病人產後仍會定期作婦科檢查，並保持聯絡，方醫生形容彼此如朋友般親切。她稱：

大部分的『病人』其實沒有毛病，我只是幫她們渡過生命不同階段，如青春期、避孕、計劃懷孕、懷孕生子、更年期等，使她們能安心、放心。

方秀儀醫生分享更多行醫經歷：

搶救命危孕婦的經歷，請看：【非常醫生】難忘搶救產後昏厥子宮破裂婦女 婦產科醫生：守護病人同渡人生各階段

有關患癌孕婦的兩難抉擇，請看：【非常醫生】懷孕22周確診患癌堅持產子 孕婦病逝前留下一句話：感覺到胎動不想放棄

TOPick「非常醫生」系列專訪了香港各專科醫生，了解他們的成長經歷、行醫難忘故事等，讓大家了解白袍以外的醫生世界。當中包括港大微生物學系講座教授袁國勇、肺癌權威莫樹錦、港大肝臟權威黎青龍、中大醫學院院長陳家亮，詳見【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣