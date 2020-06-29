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【減肥大作戰】1碗芋圓糖水=3碗飯卡路里　營養師拆解芋圓+番薯圓+紫薯圓營養價值

保健美顏 13:28 2020/06/29

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營養師建議每星期最多吃一次芋圓。

不少港人也愛吃「煙煙韌韌」的芋圓，到底適合減肥人士嗎？澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）近日在其facebook講解芋圓、番薯圓、紫薯圓的成分及營養價值，並提供進食建議。

芋圓VS番薯圓VS紫薯圓

Rosanna在其facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」表示，芋圓、番薯圓、紫薯圓由澱粉加入芋頭或番薯或紫薯，再加糖製成，所以基本上只有碳水化合物，以及微量蛋白質和脂肪。

Rosanna搜查了市面部分產品，指出三者的營養價值，其中最低卡的是紫薯圓。以「郭錦記」這個品牌的產品為例，營養資料如下（註：1茶匙=5克）：

  紫薯圓
（每100克計算)		 番薯圓
（每100克計算)		 芋圓
（每100克計算)
熱量 199千卡 201千卡 213千卡
總脂肪 0.6克 0.5克 0.6克
蛋白質 0.7克 1.4克 1.2克
碳水化合物 47.7克 47.5克 50.6克
10.1克
（約2茶匙糖）		 9.2克
（約1.8茶匙糖）		 9.9克
（約2茶匙糖）
17毫克 65毫克 0毫克
五穀 3.2份五穀 3.2份五穀 3.4份五穀

進食份量

Rosanna表示，三者營養價值相若，但建議減肥人士朋友進食後，減少吃粉麵飯，或者做運動消耗熱量。至於健康人士，則建議每星期最多吃一次。

她又提醒，外出進食芋圓時，還有機會加入仙草、紅豆、奶、糖漿等配料，進食一碗就等於攝取2至3碗飯的卡路里，故此建議與朋友分享。

更多相關資訊，請看：

紫心蕃薯 VS 蕃薯營養價值　營養師：紫心蕃薯可改善膽固醇【內附食譜】

【紫薯減肥】紫薯VS紫心番薯如何分？　中醫：紫薯表皮粗糙口感似淮山

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責任編輯：黃泳欣

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