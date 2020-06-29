【減肥大作戰】1碗芋圓糖水=3碗飯卡路里 營養師拆解芋圓+番薯圓+紫薯圓營養價值
保健美顏 13:28 2020/06/29
不少港人也愛吃「煙煙韌韌」的芋圓，到底適合減肥人士嗎？澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）近日在其facebook講解芋圓、番薯圓、紫薯圓的成分及營養價值，並提供進食建議。
芋圓VS番薯圓VS紫薯圓
Rosanna在其facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」表示，芋圓、番薯圓、紫薯圓由澱粉加入芋頭或番薯或紫薯，再加糖製成，所以基本上只有碳水化合物，以及微量蛋白質和脂肪。
Rosanna搜查了市面部分產品，指出三者的營養價值，其中最低卡的是紫薯圓。以「郭錦記」這個品牌的產品為例，營養資料如下（註：1茶匙=5克）：
|紫薯圓
（每100克計算)
|番薯圓
（每100克計算)
|芋圓
（每100克計算)
|熱量
|199千卡
|201千卡
|213千卡
|總脂肪
|0.6克
|0.5克
|0.6克
|蛋白質
|0.7克
|1.4克
|1.2克
|碳水化合物
|47.7克
|47.5克
|50.6克
|糖
|10.1克
（約2茶匙糖）
|9.2克
（約1.8茶匙糖）
|9.9克
（約2茶匙糖）
|鈉
|17毫克
|65毫克
|0毫克
|五穀
|3.2份五穀
|3.2份五穀
|3.4份五穀
進食份量
Rosanna表示，三者營養價值相若，但建議減肥人士朋友進食後，減少吃粉麵飯，或者做運動消耗熱量。至於健康人士，則建議每星期最多吃一次。
她又提醒，外出進食芋圓時，還有機會加入仙草、紅豆、奶、糖漿等配料，進食一碗就等於攝取2至3碗飯的卡路里，故此建議與朋友分享。
更多相關資訊，請看：
紫心蕃薯 VS 蕃薯營養價值 營養師：紫心蕃薯可改善膽固醇【內附食譜】
【紫薯減肥】紫薯VS紫心番薯如何分？ 中醫：紫薯表皮粗糙口感似淮山
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
責任編輯：黃泳欣