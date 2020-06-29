【減肥大作戰】1碗芋圓糖水=3碗飯卡路里　營養師拆解芋圓+番薯圓+紫薯圓營養價值

▲ 營養師建議每星期最多吃一次芋圓。

不少港人也愛吃「煙煙韌韌」的芋圓，到底適合減肥人士嗎？澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）近日在其facebook講解芋圓、番薯圓、紫薯圓的成分及營養價值，並提供進食建議。

芋圓VS番薯圓VS紫薯圓

Rosanna在其facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」表示，芋圓、番薯圓、紫薯圓由澱粉加入芋頭或番薯或紫薯，再加糖製成，所以基本上只有碳水化合物，以及微量蛋白質和脂肪。

Rosanna搜查了市面部分產品，指出三者的營養價值，其中最低卡的是紫薯圓。以「郭錦記」這個品牌的產品為例，營養資料如下（註：1茶匙=5克）：

紫薯圓

（每100克計算) 番薯圓

（每100克計算) 芋圓

（每100克計算) 熱量 199千卡 201千卡 213千卡 總脂肪 0.6克 0.5克 0.6克 蛋白質 0.7克 1.4克 1.2克 碳水化合物 47.7克 47.5克 50.6克 糖 10.1克

（約2茶匙糖） 9.2克

（約1.8茶匙糖） 9.9克

（約2茶匙糖） 鈉 17毫克 65毫克 0毫克 五穀 3.2份五穀 3.2份五穀 3.4份五穀

進食份量

Rosanna表示，三者營養價值相若，但建議減肥人士朋友進食後，減少吃粉麵飯，或者做運動消耗熱量。至於健康人士，則建議每星期最多吃一次。

她又提醒，外出進食芋圓時，還有機會加入仙草、紅豆、奶、糖漿等配料，進食一碗就等於攝取2至3碗飯的卡路里，故此建議與朋友分享。

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責任編輯：黃泳欣