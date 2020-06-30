【新冠肺炎】外傭工會指有僱主怕染疫　外傭抵港即遭解僱

▲ 有部分傭工於接受隔離期間不獲發工資及足夠食物。（資料圖片）

外傭的亞洲家務工工會聯會理事Parichat今日（30日）於電台節目指，近日有僱主擔心外傭染病，於外傭抵港隨即解僱他們，更有部分傭工於接受隔離期間不獲發工資及足夠食物，亦指有外傭於港受到歧視。

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Parichat表示即使外傭於隔離期間，僱主照樣需要支付薪金，亦有責任確保外傭有防疫物資及足夠的食物。她表示外傭及僱主同樣害怕染病，而菲律賓陸續放寬讓傭工出境，唯有關的健康申報表只有中文與英文提供，部分傭工未能清楚明白表上內容，故望政府在入境的健康申報表上提供其他語言選項，以確保入境的外傭能正確填寫申報表，確保沒帶病毒。

她表示外傭在假日外出時亦有做足保護措施，工會亦有清潔用品提供，希望僱主能多加體諒外傭工作。

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責任編輯：郭家穎