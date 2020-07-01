【回歸23周年】林鄭月娥：港區國安法是香港由亂到治的轉機　不影響香港高度自治

▲ 林鄭月娥致辭時指港區國安法是香港由亂到治的轉機。（馮漢柱攝）

今日（１日）是香港回歸23周年，早上舉行升旗儀式後，慶祝酒會在會展舉行，行政長官林鄭月娥在酒會上致辭時指出，港區國安法是香港走出困局、從亂到治的轉機，特區政府會竭盡所能，負起實施港區國安法的主體責任。她會盡快成立香港特區維護國家安全委員會，與中央駐港的國家安全公署通力合作。

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《港區國安法》昨晚11時生效，林鄭月娥指出港區國安法立法被視為中央與香港特區關係，自回歸以來最重要的發展，為完善香港維護國家主權，領土完整及安全制度，踏出歷史性一步，亦為香港社會早日回復穩定，作出必要和及時的決定。

▲ 林鄭月娥與出席官員祝酒，眾人笑得開懷。（馮漢柱攝）

【港區國安法】各章概要一文看清

她強調今次的決定，顯示中央政府，在香港自去年6月，經歷不斷升級暴力暴亂之後，決心恢復香港穩定，亦顯示中央政府決定保護絕大多數奉公守法的香港市民，免受極少部分危害國家安全的人所害，亦顯示中央政府決心貫徹和完善一國兩制。

▲ 3名前特首中，只有曾蔭權沒有在台上列席。（馮漢柱攝）

【港區國安法】任何人在香港境內外觸犯國安法條文 均可被檢控

林鄭月娥提到外國及本地組織及人士，對港區國安法百般抵毀及惡意攻擊，重申港區國安法合憲合法合情合理，不影響香港的高度自治、司法獨立、法治及香港市民的合法權益，形容是香港走出困局，由亂到治的轉機。

她表示會盡快成立維護國家安全委員會，與國家安全公署合作，建立機制，做好公眾推廣及教育工作，令一國兩制行穩致遠，香港可以長治久安。

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責任編輯：伍瑋瑋