【港區國安法】駐港公署人員不受香港法律管轄　大律師公會葉巧琦：地位超然影響個人安全

▲ 《港區國安法》昨晚（6月30日）11時生效。（陳國峰攝）

《港區國安法》昨晚（6月30日）11時生效。大律師公會副主席葉巧琦認為，由於國安法沒有經過徵詢便推出，難免對條文存在很多疑問，相信需要社會廣泛的討論，才會明白國安法對市民的影響。

葉巧琦今早（1日）接受電台節目訪問表示，國安法列出四宗主要罪行的條文非常寬鬆及廣泛，亦從未定義「何謂國家安全」，由於這條法例是全國性法律，香港法庭能否根據基本法去詮釋亦不清楚，但最終解釋權是人大常委，而不是香港法庭。

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國安法第20條就分裂國家罪訂明，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為，無論是否用武力或以武力威脅都屬於犯罪。葉巧琦關注如何介定「教唆」、是否「講吓」都會違法，條文亦定義何為國家安全。

葉巧琦說，顛覆國家政權罪條文亦同樣非常廣泛，條文訂明「威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪」，亦涵蓋任何的非法手段。她質疑：

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至於勾結外國勢力的一章，葉巧琦擔心會否直接或間接涵蓋正常的交流，又認為香港屬國際城市，一直以來與外國有密切聯繫，又以她為例，

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葉巧琦又提到中央將按條文設立的駐港國安公署，第60條列明相關人員不受香港管轄。她認為，相關人員雖要在非執行職務時遵守香港法律，但若兩個法律有抵觸，基本上人員不受香港法律管轄。

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她續指，香港從未試過有如此大權力的機構在港有執法、拘捕、搜查等權力，但同時不受香港管轄，形容是具超然地位的同時，與香港每樣事務有關，對個人人身安全自由均有影響。

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記者：陳子謙