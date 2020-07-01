【台式飲品】台灣一芳茶飲卡路里大公開　中杯芋頭鮮奶綠熱量=兩碗白飯

▲ 台灣一芳茶飲卡路里大公開，中杯芋頭鮮奶綠熱量=兩碗白飯。

炎炎夏日，不少人喜歡喝台式手搖飲品解渴，然而不少茶飲的卡路里含量頗高，飲1杯隨時要跑1小時才能消耗。「臺北市食材登錄平台」近日公開人氣茶飲店「一芳」各類茶飲的卡路里，當中部分茶飲更相等於吃下近兩碗白飯。

根據「臺北市食材登錄平台」公布的資料，港人喜愛的鮮奶茶系列，是當中最高卡的茶飲，1杯大杯的粉圓鮮奶茶有515卡路里，以一碗白飯約有200卡路里計算，相等於吃下近兩碗半白飯。

粉圓鮮奶茶：大杯515 kcal / 中杯384 kcal

黑糖粉圓鮮奶茶：大杯347 kcal / 中杯249 kcal

黑糖粉圓鮮奶：大杯410 kcal / 中杯293 kcal

大甲芋頭鮮奶：中杯387 kcal

大甲芋頭鮮奶綠：中杯400 kcal

鮮奶紅茶：大杯337 kcal / 中杯250 kcal

鮮奶翡翠 ：大杯337 kcal / 中杯250 kcal

鮮奶烏龍：大杯337 kcal / 中杯250 kcal

同樣深受港人歡迎的水果茶系列，卡路里則相對較低。

一芳水果茶：大杯306 kcal / 中杯232 kcal

紅洛神檸檬：大杯304 kcal / 中杯218 kcal

金鑽鳳梨綠：大杯315 kcal / 中杯198 kcal

鮮籽百香綠：大杯293 kcal / 中杯251 kcal

冬瓜檸檬露：大杯246 kcal / 中杯172 kcal

至於古早味系列和茶類則屬於較低卡之選。

古熬仙草茶 ：大杯171kcal / 中杯128 kcal

古釀冬瓜茶：大杯207 kcal / 中杯155 kcal

日月紅茶：大杯224 kcal / 中杯168 kcal

包種綠茶：大杯224 kcal / 中杯168 kcal

凍頂烏龍 ：大杯224 kcal / 中杯168 kcal

松柏青茶：大杯224 kcal / 中杯168 kcal

（*部分飲品名稱與香港稍有不同）

台式飲品藏高糖高卡陷阱

澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾接受TOPick訪問時表示，手搖飲品所使用的奶，一般都是全脂的奶類製品，飽和脂肪較多。若大量飲用的話，飽和脂肪攝取量亦都會高。

長期攝取過多飽和脂肪，有機會影響膽固醇健康或會過造成體重上升。

另外，台式飲品亦含大量糖分，註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，攝取過多糖份有機會令身體過重及肥胖，增加患慢性疾病的風險，例如心血管疾病。此外，亦容易引發暗瘡及加速皮膚老化，減少彈性。

她建議，一星期飲少於兩次高糖飲品，例如珍珠奶茶等手搖飲品。如需飲這類飲品，可盡量減少飲品糖分，飲少糖或微糖，甚至走糖。

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責任編輯：羅嘉欣