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【養生恩物】早餐後含去皮生薑片　可防治老人斑促氣血循環

保健美顏 16:27 2020/07/01

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

早餐後含去皮生薑片，可防治老人斑促氣血循環。

我今日早餐後，學着放一片薄薄的、去了皮的生薑片在口中含着。起初有點戰戰兢兢，以為會辣到飛起，原來平平無奇，一點不辣，令我可以安心地含着，同時又沒有太多口水。含了約十五分鐘，我開始慢慢把薑片嚼爛，再含十五分鐘。開始咬嚼時，又以為會好辣，但原來不太辣（可能太細片）。不過，我會繼續做這個功課，可以防治老人斑喎，多麼吸引。

你可能會問，為甚麼一定要在早上食或含生薑呢？晚上不可以嗎？中醫解釋，晚間食薑，令人閉氣。這是甚麼意思？答案是，生薑辛、溫，主開發，夜則氣本收斂。此時吃生薑，使收斂之氣再開發，是違反天道，屬於置健康於不顧。在這種情況底下，通常會影響睡眠，成晚輾轉反側。

但早上食薑或飲蜂蜜薑水或含一片生薑，則促進氣血循環，促使陽氣上升，精神爽利。尤其晨早行山之人士，最好含一塊薑片，可避免瘴氣濕露的侵犯。但要記住，含薑片不宜超過三十分鐘。

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撰文 : 李韡玲

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