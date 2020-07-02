【懷舊冰室】食客接手荃灣41年老字號嘉樂冰廳　盼保存及發揚舊式本地茶餐廳文化

▲ 新老闆Daniel表示，曾到嘉樂吃過幾次，剛好那時知道冰廳要結業，心感這種舊茶室買少見少，和舊老闆傾過計，覺得好可惜；於是便頂手來試下做。

自去年初得悉荃灣嘉樂冰廳麥老闆，因年老退休宣布結業後，當區老街坊莫不搖頭歎息頻說捨不得，也難怪，冰廳自1978年開業，41年紮根荃灣，陪伴不少荃灣人成長。但不到1個月，便出現買家，聽聞麥老闆還花了半年時間教新老闆如何營運冰廳內的各項大小雜務。

時間飛逝，轉眼一年，今日冰廳一切都沒有大變化，招牌食物依舊大大份，樓面水吧廚房亦是舊屬，只是廳內牆畫換新了，而新老闆愈做愈起勁，說要把冰廳品牌衝出荃灣。

▲ 這張以冰廳招牌食物為主題的新牆畫，便是新搞作之一。(湯炳強攝)

新老闆陳承恩(Daniel)，接手後一直保持低調。他自言接手一間知名的老字號食店的確有壓力，加上那段日子想認真地學習如何營運一間香港地道茶餐廳，故沒接受過任何訪問。

問回Daniel頂手冰廳是否個人回憶情意結？他說不是，只是「剛剛遇著啱啱」而已。「曾經來吃過幾次，剛好那時知道冰廳要結業，心感這種舊茶室買少見少，和舊老闆傾過計，覺得好可惜；於是便頂手來試下做吧！」

▲ 鹹牛肉蛋三文治($29)：厚厚的蛋配多多的鹹牛肉，真的好大份啊。(湯炳強攝)

跟舊老闆學師半年

原來 Daniel 本身已是兩間日本餐廳的老闆，難怪他夠膽再下一城。但話雖如此，他亦明白到日菜餐廳和港式茶餐廳的營運方式大不同，「兩種營運餐廳的經驗不能相提並論，所以我要親身去跟舊老闆學習是絕對需要的，由水吧做起，跟著去淥麵檔、炸雲吞、整滷水、三文治等。最感謝的是麥生真的沒有保留地全部傾囊相授。」

▲ 阿華田脆脆($26)：有點似新加坡的著名飲品「美祿恐龍」，但這杯是阿華田，灑滿特製粒粒脆脆，口感不同架！(湯炳強攝)

在那大半年學藝的日子，他每天5時多便要到冰廳，甚麼崗位都要做，有人放假要補位，日日都踩足全日。 「其實現在都一樣，因為以前老闆娘麥太是管麵檔的，麥生就管廚部，其他崗位就都是舊人，而我是『全才』嘛！所以有人放假，我便頂上。」他笑著說即自己無假放囉！

▲ 豉油王雞翼($38/6件)：這裏的豉油滷水一向惹味，用來滷雞翼最正，老闆話是即叫即滷，帶點微溫來吃，才最香口。(湯炳強攝)

維持現狀為主

過去的一年，Daniel 的策略先是以靜制動，一切都以維持現狀為主。「因為冰廳的字號太老，人情味太濃，集體回憶太深，如果一來便大改動，大部分客人都會承受不了。」

他續道：「而實際上我亦無意把這裏進行大革新，客人來嘉樂就是要那『祲馟』（讀音：朕徐）。所以我只是把冰廳牆面擦亮一番，舊有的綠樹風景畫換了以冰廳招牌食物漫畫化的poster，落單改用手機，方便埋數等等。」

▲ 酥炸鮮蝦雲吞($38)：估不到的超美味炸物，蝦大大隻夠彈牙外，最重要是雲吞皮放涼了少許，入口仍脆到卜卜聲。(湯炳強攝)

至於食物方面，仍保留大大件夾抵食，「試過有客人話覺得鹹牛肉三文治細份了，其實當然不會，只是他太久沒來只是覺得囉。」他無奈說。

不過，作為一個生意人，他都會想有些新搞作，為了吸引多些年輕客人，他推出了時令特飲，如阿華田脆脆、好立克脆脆，顧名思義，兩者都以品牌的粉劑為主，加冰攪拌後，再灑上特製的脆脆，使飲料味道更濃郁之餘，亦有口感。

而西多士方面，加了改良版，舊有的煉奶或糖漿一樣存在，但新口味的西多士會配紅豆蓉、雪糕、脆爆華田粉等，多了新鮮選擇。

▲ 鮮蛋奶昔($29)：不是新品，是為人忽略的正貨。蛋香之餘，奶味又突出，必試。(湯炳強攝)

把冰廳衝出荃灣

最後問他接手後遇上社會運動和新冠肺炎，對冰廳有否大影響？他輕描淡寫地道怎會沒影響？「荃灣常常都有事發生，那段日子這裏聞到催淚彈是日常，但都有生意的，只是沒有了遊客而已。但肺炎來到不單是沒遊客，連熟客都無，因為都無人落街食飯。外賣當然有做，自取有9折。」

食店限聚令放寬，生意漸漸回復，Daniel 沒有忘記初衷，就是想把嘉樂冰廳開分店，「接手時已經一心想這樣做，做好一間香港的本地老字號冰室，保留舊式的本地茶餐廳文化。」他堅定地說。

嘉樂冰廳

地址：荃灣新村街40B號地下

電話：2493 7308

營業時間：9am-7pm

記者：郭秀芳