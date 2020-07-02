【港區國安法】涂謹申批警方及港府「有殺錯無放過」　向北京展示「好有決心」執法

▲ 涂謹申形容警方及政府是「有殺錯無放過」。（資料圖片）

港區國安法前日（３0日）晚11時刊憲並即時生效，大批人士昨日（1日）於灣仔及銅鑼灣聚集，當中有部分人因藏有港獨相關標語，被指違反國安法被捕。民主黨立法會議員涂謹申表示，警方昨日的執法行動明顯是「有殺錯、無放過」，是向北京展示姿態，認為單純藏有港獨標語旗幟而被捕是比較過分。

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涂謹申今（2日）早接受電台訪問時指出，昨日有部分人士因藏有港獨相關標語，而被指違反國安法被捕。他指出，在國際人權公約中，如果只是藏有港獨旗，沒有其他實際行為則不會觸犯相關法例，國安也沒有即時受到危害，不明白警方內部如何理解法例，認為如果只藏有港獨旗幟都被捕，是比較過份。

他又形容警方及政府是「有殺錯無放過」，是為了向中央展示很強硬、「好有決心」執法，只要市民的行為「沾到邊」就「拉咗先」，再視乎是否能找到手機資料等佐證。他續指，被捕人士若果最終被起訴違反港區國安法，法庭審理案件時，涉事人將要說明有關旗幟的含意，包括是否已經有清楚的社會文化基礎，但他認為即使是同一句標語，不同人都可能有不同理解。

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他又稱如家中藏有部分港獨旗旗幟或相關的書本都有可能會被指違法，而網上撰寫相關的字句可能會更危險，但執法人員會不會作出檢控是另一回事。

另外，國安法第38條訂明，不具有香港永久性居民身份的人士，即使在香港以外針對香港實施法例規定，亦屬犯罪。涂謹申認為，這是「全世界震動」，會令全世界數十億人都會怕了香港，入境或過境都可能被拘捕，法例同時成為外國自身的國家安全問題，當地政府需要保護自己的國民。

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責任編輯：郭詩詩