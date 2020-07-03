【超市大搜查】人工添加糖可增血脂及血壓水平　營養師教睇成份表揀天然果醬

▲ 營養師教揀成份天然果醬。

市面果醬選擇眾多，到底什麼果醬是真正天然的水果醬？TOPick記者搜羅市面39款果醬，發現不少果醬其實都含有添加糖。米施洛營養護康中心註冊營養師陳睿婷接受TOPick訪問時表示，曾有研究指出，添加糖會提升血液中三酸甘油脂、壞膽固醇水平等，並教大家如何看果醬的成份表，了解該瓶果醬夠不夠天然。

細看成份表

陳睿婷表示，營養標籤上所標示的糖分，其實是天然糖分及添加糖的總和。假如要了解果醬是否夠天然，反而應細心留意果醬的成份表。因為從成份表中，不少果醬都列出有添加蔗糖、果糖糖漿、濃縮果汁等。陳睿婷表示，這些成份都屬於「添加糖」。

▲ 選購前，可閱讀成份表。(TOPick記者攝)

「添加糖」壞處

陳睿婷引用一項研究指，曾有研究對比2組人士，進食含相同熱量的餐單，但餐單當中的添加糖量有別。結果發現進食添加糖較高的組別，血液中的三酸甘油脂、總膽固醇、壞膽固醇水平和血壓明顯地提升。反之，適量進食天然糖分對健康的影響不大。

據美國心臟協會建議，女士每天不應攝取多於5至6茶匙的「添加糖」；男士則不多於9茶匙。

營養師教選購成份天然果醬：

那麼如何分辨果醬是否夠天然？陳睿婷指，可從產品的成份表著手。一般而言，如成份表上有以下字眼，即代表含「添加糖」：

蔗糖

果糖糖漿

玉米糖漿

糖

濃縮果汁

她並建議可看這些添加糖在成份表中排的位置。如某成份於果醬中佔比較多，便會出現於成份表中較前的位置。添加糖比例愈小或添加糖成份排愈後，即代表該果醬相比下較健康。

單靠檢視營養標籤，並不能真正分別果醬的糖分是來自水果或是人工添加糖。為減少攝取膳食中的添加糖，大家可以多留意成份表列上的字眼，例如果醬成份表只列有水果，代表含有天然的糖分。

果糖會較健康、天然嗎？

陳睿婷提醒，大部份果醬都會添加人工製造的糖份，例如蔗糖、果糖糖漿、玉米糖漿等，而這些糖份其實都含有果糖，所以果糖亦有可能是添加糖，不一定是來自新鮮水果。

如果過量食用含果糖的果醬，會因攝取過多熱量而增重，增加患上不同慢性疾病如「三高」的機會。

在39款市面常見的果醬中，陳睿婷推薦了以下5款全天然成份的果醬，不過，這些果醬的總糖份及卡路里比較高。

▲ 米施洛營養護康中心註冊營養師陳睿婷推薦了數款全天然果醬。(網上圖片)

St. Dalfour 100% Fruit Content Spread Thick Apricot No added sugar

St. Dalfour 100% Fruit Content Spread Wild Blueberry No added sugar

St. Dalfour 100% Fruit Content Spread Cranberry with blueberry No added sugar

St. Dalfour 100% Fruit Content Spread Thick Cut Orange Spread No added sugar

St. Dalfour 100% Fruit Content Spread Strawberry No added sugar

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記者：楊宛茜