【解構都市病】瞓極都攰或患慢性疲勞影響生活　1分鐘自我檢測3個主要症狀【有片】

▲ 如果超過半年無論怎樣休息都無法回復情神，或已患上慢性疲勞。

不知道大家有沒有試過在休息過後，疲倦的感覺仍然沒有消退，甚至影響日常生活？如果這樣的情況持續半年，有可能已經患上慢性疲勞症候群（Myalgic Encephalomyelitis）！台灣YouTuber理科太太為大家拆解慢性疲勞症候群，並列出3個常見的症狀。

休息無法回復精神或患慢性疲勞

理科太太日前上載影片解構慢性疲勞症候群。她解釋，慢性疲勞症候群與一般疲累不一樣，如果經過休息有所改善就是普通疲勞，但如果症狀持續超過6個月以上，不論怎樣休息都無法回復精神，就可能已患上慢性疲勞症候群（Myalgic Encephalomyelitis）。

她根據美國國家科學院的報告，指出有多達91%的慢性疲勞患者都是「隱型患者」，沒有被診斷出來。患者的歲數由10歲到70歲都有，平均患病年齡為33歲，女性比男性容易患上，如長期有壓力亦增加患上慢性疲勞的可能性。

慢性疲勞症候群的病因還未被定義，但專家提出了一些理論，包含病毒傳染、免疫系統有問題、細胞代謝異常、身體創傷、遺傳、憂鬱症或接觸到有毒物質等，都有可能引致慢性疲勞症候群，科學家目前仍在研究更精確的檢查方式。

1分鐘檢測症狀

慢性疲勞症候群成因複雜，醫生即使有量表可以幫助判斷，但仍很難指出是身體哪裡出了問題。在缺乏明確病因之下難以確診，但可參考綜合美國醫學研究所在2015年發表的報告，以及理科太太的影片的3個指標（需全部具備才算確診）：

1. 活動能力持續下降

少量活動已很累，疲勞程度與活動量不成。超過6個月因為太累無法工作、讀書、社交和日常生活。

2. 生理或心理勞累疲勞加劇

勞動身體之後疲勞感超過24小時，無論怎樣休息仍覺得疲累。以往做同樣的活動時不會感到那麼疲累。

3. 睡眠無助改善

正常睡眠後，仍沒辦法恢復精神。

如果以上3項都符合，再加上在以下2項中符合其中1項，建議盡快就醫：

4. 有認知障礙

記憶力衰退、個性改變、心智能力衰退及判斷力減弱等等。

5. 無法維持直立姿勢

站起時血壓會驟降，有頭暈、頭痛等問題，躺著的時候會改善。

在刺針（The Lancet）2011年的期刊中，指出患者做漸進式運動及心理諮商有高達60%恢復率。但調查人員卻發現只有20%病患恢復，而這些康復的病人當中，有一半人即使不按他們的建議，也可以被治好。美國國家科學院又指，對慢性疲勞症候群患者來說，勉強運動反而會讓他們更累。

理科太太擔心疾病會影響小朋友的信心，擔心在沒有家長、學校的支持下，小朋友會一直被批評懶散、沒意志力等負面字眼。她亦提醒，這種病不是靠意志力就可以治好，希望以影片提高大家對此疾病的關注，找出隱形的病人。

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責任編輯：羅嘉欣