【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】

▲ 狐狸精崔姑娘向希晨主動出擊。

TVB劇集《那些我愛過的人》中，古希晨（馬貫東飾）與方書文（連詩雅飾）因轉讀病理專科一事意見不合而吵架分居。而診所內的護士崔姑娘（麥皓兒飾）一直暗戀希晨，更趁此時大獻殷勤，乘虛而入！

▲ 崔姑娘有心把幫助希晨買底褲的事告知書文。（《那些我愛過的人》截圖）

小三連番出擊

作為「狐狸精」，崔姑娘連番向希晨出擊！她先發現希晨多晚留在診所過夜，所以替他購買底褲，之後她在茶水間與同事聊天時看見書文，便特意把此事說出，令「正印」書文非常憤怒。

崔姑娘再替希晨換紙巾，又發揮「賢良淑德」的攻勢，事事為希晨準備，在糾纏下令希晨的長褲誤沾茄汁。她再強行要求希晨把褲子脫下讓她清洗。

趁著此時，她向希晨表白，並撲向他身上指：「不如你同佢離婚啦，我真係鍾意咗你好耐！」令希晨大叫救命。書文剛好撞破此幕，令她震怒！

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▲ 崔姑娘霸王硬上弓。（《那些我愛過的人》截圖）

「綠茶婊」惹人厭

崔姑娘一直以來都暗戀希晨，現趁兩公婆吵架時乘虛而入。但另一邊廂，希晨雖為事件向書文解釋，但書文就未有接納，二人關係更再度惡化，令觀眾都看得非常肉緊。

網民亦紛紛指責崔姑娘：「最討人厭的小三」、「小三真係有妄想症」、「現實，除非個男人真係好寂莫，否則一般男人都會嚇親」等。

劇中，Sabrina（陳自瑤飾）亦曾形容崔姑娘是「綠茶婊」，「綠茶婊」是中國內地的網絡用語，指外貌清純脫俗，實質生活糜爛，思想拜金，裝出楚楚可憐，但善於心計，靠出賣肉體上位的女子。

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▲ 書文撞破，以為希晨與崔姑娘做不當之事。（《那些我愛過的人》截圖）

希晨書文重修舊好

下星期劇集進入結局篇，希晨終於下決心找崔姑娘說清楚，豈料崔姑娘反客為主，更把合照放上網示威。

Sabrina看不過眼，替書文找希晨出氣，並跟崔姑娘算帳。同時間，希晨被媽媽（程可為飾）點醒，毅然在診所眾同事面前跟崔姑娘撇清關係，及後希晨向書文謝罪，夫妻終破鏡重圓。