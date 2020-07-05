【生命作賭注】30歲「吃播」男主播為打賞大魚大肉　半年增重88磅血壓血脂超標中風亡

▲ 瀋陽一位30歲的「吃播」男主播過去半年大魚大肉，最終不幸腦中風離世。

內地網絡主播大行其道，當中在觀眾面前狼吞虎嚥地進食的「吃播」更是大受歡迎。不過，黑龍江瀋陽一位30歲的「吃播」男主播為求得到觀眾打賞，過去半年一直在鏡頭前大魚大肉，讓他的體重增重了88磅，早前更不幸因腦中風去世。

綜合內地傳媒報道，30歲的王先生的工作近年開始走下坡，壓力甚大的他於是在半年前加入「吃播」的行列，透過網絡直播向觀眾展示自己瘋狂進食紅燒肉、燒雞、烤鵝等油膩食物的畫面。

據王先生妻子指，由於丈夫本身喜愛吃肉，而且食量也大，所以他能夠在數分鐘內吃掉逾半公斤的豬腳，觀眾熱烈的反應及打賞，亦讓他不斷在直播期間增加食量，體重在半年間足足增加了88磅。

直到上月23日晚，據王妻憶述，丈夫當晚預備在直播吃下一大碗紅燒肉時，突然出現身體發麻、頭暈目眩等症狀，緊急送醫治療。經檢查發現，證實他腦部中風，最終連續搶救7天後仍不治身亡。王妻表示：

他（丈夫）血壓、血脂一直很高，雖然也堅持吃藥，但是直播時吃得太多了。雖然賺了些錢，可是人卻沒了。

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責任編輯:羅嘉欣