【港區國安法】民主派促特首到立法會回應質詢

▲ 民主派議員發聯署信，要求特首林鄭月娥親自到立法會，解釋《港區國安法》並接受質詢。（資料圖片）

立法會明天安排聯席會議討論《港區國安法》。民主派議員發聯署信，再次要求行政長官林鄭月娥親自到立法會，解釋港區國安法在香港實施的細節及接受質詢。

信中指出，港區國安法生效翌日已有十人被捕，新法的禁區紅線眾說紛紜，「何為犯法」至今仍是輿論焦點。民主派議員認為，新法的規範必須是可理解及可預見，具有客觀及一致認定的標準，如果一般市民無法明確掌握，有違立法原意，唯一的結果就是恐懼統治。

民主派認為，林鄭月娥身兼港區維護國家安全委員會主席，是本港最高決策官員，也多次表明會在新法公布後盡力向社會解說，但過去一周，新法解說均由律政司及保安局包辦。

信中續指，立法會是本港唯一民意憲制機構，《基本法》要求特首向本會負責，是莊嚴的憲制要求。故此有迫切需要由特首根據《議事規則》第 8 條親自出席特別答問會，緊急向議員報及回應質詢，尤其針對各局及部門執行新法的政策。

民主派上月30日聯署致函立法會主席梁君彥，要求特首親自到立法會解釋港區國安法，不過林鄭月娥至今未回覆，民主派認為，特首缺乏對立法會應有尊重，就此深表遺憾。

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責任編輯：林曉君