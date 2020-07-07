【在職媽媽】女兒花光儲蓄付一半日薪「買媽媽時間」陪伴　6天工作媽媽內疚哭崩

▲ 台灣一名在職媽媽工作6天，有日女兒竟然「出糧」給媽媽盼她陪伴自己。

在職媽媽為生活奔馳，失去了不少親子時光。台灣一名在職媽媽每周工作6天，非常忙碌，陪伴女兒的時間少之又少。一天媽媽如常準備出門上班時，女兒突然追問她日薪多少，得悉後奉上自己僅有的積蓄問道︰「可以買你半天嗎？」希望「買起媽媽」多陪伴自己，媽媽聞言落淚，感到非常內疚。

一名育有年幼女兒的在職媽媽，日前在facebook群組「爆怨公社」中發帖文分享，平日工作忙碌，周一至周六都要上班，以致陪伴女兒的時間「少得可憐」。

某個星期一早上，她如常準備上班，刷牙洗臉後回到床上抱抱女兒時，女兒突然問及媽媽的日薪，媽媽回答大約1,000台幣（約263港元），豈料女兒遞上400台幣（約105港元）說︰

但我只有400，可以買你半天嗎？

媽媽問為什麼要買她半天，女兒的答案馬上令她鼻子一酸。

我想要你陪我睡到鬧鐘響，我起床後你再睡一下；我刷牙、洗臉、換衣服、吃早餐、大完便後再叫你起床，然後載我去學校上課你再回家睡覺，我的錢只夠買你半天；時間到你再去上班吧！

誓言考100分賺獎學金再買時間

日前一晚，女兒在睡前偷偷跑下樓又跑上樓，拿了600台幣給媽媽，又向媽媽表示，會努力考試，

我會努力考100分賺獎學金，然後再買你一天……

媽媽聞言感到內疚落淚，「我的鼻子長檸檬了」，反省自己因忙於工作，陪伴女兒的時間確實太少。

網民︰小孩需的很簡單就是陪伴

網民看罷紛紛表示感動，令人心痛，「小孩要的很簡單就是陪伴」，讚揚這位女兒是貼心的孩子，並提醒該名媽媽盡量不要讓孩子失望，以免影響關係。

這孩子很懂事，但現實事與願違，有空多陪陪他，畢竟孩子失望久了，關係會越來越遠⋯⋯

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責任編輯︰林綺玲