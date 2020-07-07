【食用安全】多款蔬果被驗出微塑膠粒　意大利研究：蘋果梨每克含逾10萬粒微塑膠

▲ 意大利研究發現多款蔬果被驗出微塑膠粒，蘋果、梨平均每克含逾10萬粒微塑膠。

微塑膠污染問題近年來越趨嚴重，意大利一項研究發現，市面上不少蔬果都含有塑膠微粒，當中以蘋果和梨的污染程度最為嚴重，估計蔬果是透過根部吸收微膠粒，有專家呼籲應盡快研究人體攝入微膠粒對健康的影響。

蘋果、梨微塑膠含量最高

根據外媒報道，國際學術期刊《環境研究》（Environmental Research）近日刊登一項研究，發現日常食用的多款水果和蔬菜被驗出含微塑膠。參與研究的科學家來自意大利卡塔尼亞大學（University of Catania）、突尼斯的蘇塞大學和莫納斯提爾大學（Monastir University）。

研究團隊在意大利西西里城市卡塔尼亞（Catania）多個超市和商店購入多種蔬果，將其清洗去皮，分別再用攪拌機打碎並脫水，然後用顯微鏡分辨微膠粒。

研究人員發現，蘋果被驗出每克平均含逾19萬顆微膠粒，屬於污染最嚴重的水果，其次是梨，平均每克含逾18顆微膠粒。而蔬菜方面，紅蘿蔔平均每克有逾10顆微膠粒，其餘被驗出有微膠粒的蔬果有西蘭花和生菜。

研究人員亦指出，最大顆的微膠粒達2.52微米，在生菜中發現，而體積最小的微膠粒為1.51微米，則來自紅蘿蔔。科學家過去數十年來一直認為，微膠粒的體積太大，無法通過植物根部，但是次研究證明以往的認知有錯。另有一項研究表示，含有微膠粒的植物根部，會長得較細小，令產量和營養價值減少。

環保團體「塑膠星球」（A Plastic Planet）共同創辦人薩瑟蘭（Sian Sutherland）表示，呼籲緊急調查微塑膠對健康會有何影響。

9成食鹽含可致癌微塑膠

2018年，綠色和平與南韓仁川大學發表一項研究，發現來自全球21個產地共39個食鹽樣本中，超過9成驗出含有微塑膠，當中7款在本港零售店有售。以國際調查每日人均食用10克鹽的數據推算，每人一年或會攝入逾2000粒微塑膠。詳情請看【下一頁】

【加拿大研究】塑料茶包釋出數十億納米微塑膠 專家：選擇散裝茶葉或紙袋茶包沖茶

【塑膠禍害】日本福岡空氣含微塑膠 專家：人類或吸有害物質

食物鏈受塑膠污染 奧地利研究：人類糞便樣本首驗出微塑膠

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣