【明星理財】林秀怡陪母抗癌體會親情可貴　Kirby戰勝逆境與男友置業組愛巢

▲ 林秀怡體會逆境自強。

同心抗疫之外，香港人正身處於前所未有的逆境中，如何、何時走出陰霾端賴各人的造化。而女性一向被視為比起男性更堅毅及更富韌性，遇強愈強，從TVB小花林秀怡（Kirby）身上亦能看到這種女性自強的不屈精神。

由陪伴母親走過抗癌路，再到跳出「雪櫃」7月尾將有新節目推出，美容院又有望同期開張，Kirby的抗逆心法就是笑看風雲變。

樂觀篤定是林秀怡天生內置的正能量，能將常人認知的逆境看為順境，Kirby善於轉化逆境成昇華自己的修煉，剛於星期日滿29歲的她早已得道。

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▲ 林秀怡抱著「打不死」精神。（黃建輝攝）

Ｋirby：我很幸運

Kirby：「問心我一直不算遇到好大逆境，最大逆境可能就是媽咪患病那段時間，搵唔到錢、冇工作做，都不及人的生命重要。當自己處身逆境時，就會發現之前原來都是順境，只是當時不覺得，要有對比才體驗到。遇到逆境時，由得自己沉溺下去無補於事，不如瞓醒覺第二日再笑笑口想辦法解決困難。」

Kirby是第23期無綫電視藝員訓練班學員，2009年開始拍劇，曾參演過《怒火街頭》第1及2輯、《不懂撒嬌的女人》、《三個女人一個「因」》及《是咁的，法官閣下》等劇集。

自小與母親相依為命在天水圍長大，媽媽因跌傷而不宜工作，使Kirby未夠18歲便要打工養家，試過一日返幾份工搵錢幫補家計。

▲ Kirby跟母親感情非常要好。（取自facebook）

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專訪中，Kirby經常將「我很幸運」掛在口邊，換轉是別人如遇上疑似被電視台雪藏、美容院裝修工程被延誤等不快事，早已經發飆，但她仍然可以笑笑口處之淡然，就是這種高EQ，讓她在前年充當開心果陪伴媽媽走過抗癌療程。

她憶述：「其實最辛苦不是我，一定是媽咪，我只想滿足她一切需要、氹她開心兼打氣。那時我好醒瞓，因為要留心媽咪情況，如幾時有需要落床去洗手間，自己是有點神經緊張。」

▲ 林秀怡亦是圈中出名孝順女。（黃建輝攝）

林秀怡：香港女性自強是全亞洲No. 1

皇天不負孝順女，林媽媽終戰勝病魔，兩母女都是生命鬥士，Kirby有感而發：「香港女性一直都好強勢，或因男女較平等關係，不似日本、韓國般，一定是男人賺錢女人持家煮飯。

她指：「香港女性自強可說是全亞洲No. 1，例如宜家傢俬有女職員的木工好叻，也有送外賣女電單車手，刻苦鬥心比男性還要強。」

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就算為媽媽醫病而花光多年的數十萬元積蓄，Kirby也不以為忤，還百足咁多爪，爭取更多的賺錢機遇，除繼續打理online shop之外，眼見與友人合股的旺角女人街餐廳，生意已上軌道，疫情下不乏食客捧場。

近日她再與另一友人合股在銅鑼灣謝斐道開美容院，現希望裝修師傅加緊進度以趕及原先計劃的7月底開張。「兩間舖頭我只佔好細股份，好好彩遇到兩個好partner及朋友肯『侵』我玩。」Kirby謙說。

▲ 林秀怡近年經營網店。（取自facebook）

榮升業主兼主持TVB新節目

否極泰來，暌違TVB熒光幕近一年的Kirby，即將於7月26日首播的《我要做業主》和胡諾言及彭慧中一起主持。「其實我跟TVB還有四、五年合約，觀眾這一年少見我在電視節目出現，才以為我已經離開了。新綜藝節目《我要做業主》為不同年齡層的觀眾提供各式買樓資訊，有好多教大家怎樣上車的新手貼士。」

恰巧Kirby最近真的與男友Kevin榮升業主。「始終身在香港有層樓，感覺好像較踏實，我們根據經濟情況去選地區、呎數合適的樓花，最後買了屯門（恒大．珺瓏灣）最細的一房300呎單位，好彩有男朋友畀首期，之後會一齊供樓。」

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現在流行用一句說話送給15歲的自己來自我鼓勵，正能量的Kirby寧願跟未來的自己打氣：「假如你又遇到逆境，不用怕，望返轉頭就知道點樣做。」

▲ 林秀怡與男友阿政早前一同置業。（梁樂欣攝）

貼地的Kirby笑指人愈長大，終於分清楚夢想與目標是有分別。「讀書時好想搵好多好多錢，買一塊地起好多間獨立屋，自己住一間、媽咪住一間、朋友各住一間，長大後明白這只是夢想。我現在只追求快樂，與家人一起過，生活已經好開心，而家有屋住有衫着有嘢食已好幸福，不用太複雜。」

小時候，快樂是一件簡單的事；長大後，簡單是一件快樂的事。自強不息的林秀怡就是人辦。

▲ 林秀怡年紀輕輕已經同時打幾份工幫補家計。（黃建輝攝）

記者：鄺素媚

場地：R ONE Space御一空間