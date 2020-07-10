【好人好事】客人叫外賣後棄單造成浪費　暖心外賣員將食物轉贈露宿者

▲ 客人叫外賣後棄單造成浪費，暖心外賣員將食物轉贈露宿者。

近年網上外賣平台興起，顧客安坐家中就可享用美食，然而棄單的情況屢見不鮮。台灣一名外賣員日前在網上分享經歷，指經常有顧客點外賣後棄單。為免造成浪費，他想到把食物轉贈給一些露宿者，希望為他們帶來溫飽，暖心舉動獲一眾網民大讚。

該名外賣員周三（8日）於facebook群組「爆怨公社」發文指，留意到近日經常有客人棄單，因此將食物送贈於一些露宿者。他在帖文感謝訂購外賣的人，「由於您的棄單、取消單，給予更多街友、遊民的溫飽」，又指自己有經濟能力，將食物給予需要的人才重要，亦希望不要造成浪費。

帖文一出隨即引起熱議，至今已有1.5萬人讚好，不少網民欣賞外賣員善心舉動，大讚他是暖男，「真的謝謝您對這些街友們的關懷愛心！」、「正確的決定，社會需要你的關懷」、「辛苦了，加油」。

亦有同是外賣員的網民留言指，顧客棄單的情況經常發生，另有網民解釋，外賣送到後，客人不領取又不接電話，超過10分鐘，訂單就會取消，餐點由外送員自行處理。

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責任編輯：王俊賢