【那些我愛過的人】姜師傅為救樂汶葬身火海　黃翠如派洋蔥獲讚演技進步【有片】

▲ 《那些我愛過的人》昨晚播出大結局大派洋蔥。

TVB劇集《那些我愛過的人》昨晚（7月10日）播出大結局，姜師傅（林文龍飾）、樂汶（黃翠如飾）、書文（連詩雅飾）、希晨（馬貫東飾）及Eden（李任燊飾）遇車禍。姜師傅為救樂汶壯烈犧牲，樂汶昏迷不醒；書文再次面對7年前的救人抉擇，最終救回Eden，幸希晨亦及時送院，大步檻過。

不過，之後劇情連環派洋蔥。樂汶因目睹姜師傅葬身火海昏迷不醒，女兒幸而（黃芷晴飾）手術成功後未見媽咪大哭，走到樂汶床前呼喊，感動不少觀眾。

樂汶在夢中遇見童年及少年時的自己，並告訴她們要原諒妹妹及多愛身邊人，最後遇上已死去的媽媽，並在夢中見到姜師傅為她戴上戒指。

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▲ 樂汶媽媽鼓勵她要堅強走下去。（《那些我愛過的人》截圖）

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《那些我愛過的人》大結局派洋蔥

劇情連環派洋蔥，令不少觀眾都招架不住，紛紛大讚好感人。

不過對於結局有別於一貫的大團圓，觀眾都很激動地表示想編劇改寫結局：「结果太慘，唔接受」、「我接受唔到姜師傅死呀」、「請改寫結局，應該要happy ending，老姜唔應該死！」

觀眾亦讚劇情有意思：「讓人明白生命的價值與意義，的確有好多人是非常不幸，所以要學懂活在當下。」

▲ 黃翠如演技被讚有進步。（《那些我愛過的人》截圖）

《那些我愛過的人》大結局播出後，黃翠如在個人社交平台上載與劇中演她囡囡的小演員黃芷晴的合照，並寫：

方樂汶不是一個可愛的女人，但她卻是一個我很愛的女人。 與其說她是一個悲劇人物 ，我反而覺得她是我們每個人心目中悲哀的一部分。 關於過去，我們有多少人 總是沉溺在過往那些悲痛，走不出來，又放不了手？ 關於將來，我們誰不是帶著膽戰心驚的心情去看待？即使你像方樂汶一樣，本來可以擁有美好的愛情，真摯的關懷，但我們還是覺得自己不配擁有而選擇放手？ 關於現在，我們有誰一直都遊走在過去與將來之間，卻忽略了現在的我們也要努力活著，哪怕「現在的我」是要咬緊牙關，一步一步走下去⋯⋯ 活在過去，活在將來，還是活於現在，這是一個選擇題，一個關於人生的選擇題。 而更重要的課題，是我從方樂汶身上，學懂要好好愛現在的自己。 我，就是方樂汶。

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▲ 黃翠如在個人社交平台上載與黃芷晴的合照。（取自黃翠如facebook）

黃翠如演技有進步

黃翠如受一直TVB力捧，可是近年在劇集《幕後玩家》及《使徒行者2》的演技屢受批評，被指表情「來來去去」差不多。

今次在《那些我愛過的人》終於演技大躍進，她在劇中主力演內心苦情戲，獲得不少觀眾讚有進步，把單親媽媽面對親人先後離世的痛苦演得很好，成功洗底。

當中演樂汶昏迷不醒時，過上過去的自己及母親的一幕，要一個鏡頭直落演不同情緒表化，明顯黃翠如有下大苦功鑽研演技。

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