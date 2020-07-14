【最後一面】乘客趕往醫院見臨終家人　醫院門口接噩耗的士司機自責差一步

▲ 有的士司機分享，未能送乘客到醫院見家人最後一面，感到自責。

如在親人離世前不在身旁陪伴，可能會是一輩子的遺憾。有的士司機於社交網站分享工作日常，指近日於港島接載2名乘客，得悉對方需趕往醫院見家人最後一面，他便以最快的速度將乘客送到醫院。可惜，接近醫院門口的時候，乘客收到電話指該家人已經離世，的士司機感到非常難過自責，「真係有啲唔開心」。

一名的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指今月11日晚上於北角七姊妹道接載一名乘客，他要求先到太古接載另一位乘客，其後前往沙田威爾斯親王醫院。在車程中，得悉乘客趕往醫院見親人最後一面，的士司機隨即加快速度，將乘客送到目的地。

的士司機自責未能趕及

在快要抵達醫院門口時，乘客突然接到電話，指家人已經離世。的士司機聽見後感到十分自責及抱歉︰

真係有啲唔開心，但已盡咗自己範圍最大努力去做，乘客落車時都有同佢講對唔住, 未能幫佢趕及最後一刻……

帖文引來不少的士同業留言安慰，「盡咗力就好，個客唔會怪你」、「你有咁嘅心已經好好，唔好責怪自己」及「師兄盡力咗問心無愧」。

的士同業分享同類經驗

不過，亦有司機分享同類經驗，直言接載前往醫院的乘客壓力甚大，「試過一次喺海怡半島，有個女仔問我過唔過海。我話可以，一上車就話博愛醫院。夜晚11點幾去呢啲地方，嗰一刻已經心知不妙。鴨脷洲都未出，佢已經喊到收唔到聲。全程同佢飛入去，不過壓力真係好大。」

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責任編輯：王俊賢