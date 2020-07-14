【減肥修身】疫情爆發少外出多留家做運動　兩孩媽媽教5分鐘8組動作減小腹肚腩

▲ 台灣網紅「黑面蔡媽媽」育有2女兒，她分享如何在家健身。

本港新冠肺炎疫情爆發第3波，市民宜盡量減少外出避疫。為了增強好體魄抗疫，大家也要做運動。台灣有名2孩媽媽不時分享在家做運動健身的貼士，近日她分享了5分鐘腹部減脂間歇運動，在短時間進行8組動作，持之以恒有助減小腹肚腩，而且只要在家中鋪上瑜伽墊，不需其他道具就可以健身。

台灣網紅「黑面蔡媽媽」育有2女兒，她表示生下兩孩之後，很怕身材回不去以前，尤其生孩子後小腹肚腩凸出，後來靠一套運動「5分鐘腹部減脂間歇運動」，成功瘦回平坦小腹，甚至練出腹肌。她在facebook專頁「黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動 」分享，指出這是高效腹部減肥，香港歌手鄧紫棋也愛做其中一組動作。

5分鐘高效飆汗間歇，注意力放在難搞難纏的下腹部，一共8個動作，當中的V型屈腹蹬腿，鄧紫棋是天天做的呀！

雖然整組運動只是5分鐘左右，但「黑面蔡媽媽」表示，由於運動全程都是以腹部發力為主，所以會感到腹部愈來愈痠，她提醒一定要忍耐住，才能減脂。

▲ 「黑面蔡媽媽」表示每日抽少許時間在家做運動，會達到修身效果。（圖片︰黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動）

5分鐘腹部減脂間歇運動

8組的動作每組做30秒，做完一組休息10秒，緊接做下一組，完成後要做腹部伸展，肌肉伸展才可紓緩痠痛不適。8組動作包括︰

踩腳踏車︰躺在墊上，上半身緊貼地面，利用腹部發力抬高腿部，雙腳凌空做踩單車的動作。

剪刀仰臥起坐︰雙手雙腳伸直平躺在地，用腹部發力，吐氣時將上半身和雙腳移向中間，雙手碰到小腿，再回到預備姿勢。

仰臥起坐交叉手碰腿︰雙手雙腳伸直平躺在地，吐氣時將單手和單腳移向中間，右手碰到左小腿、左手碰到右小腿，重複交替做30秒。

仰臥抬腿︰雙手放在身體兩側，吐氣時將雙腿抬起，一直到跟地面垂直。

仰臥交叉抬腿︰全程要用核心支持，腳抬到30至45度就可以了，反覆交叉開合30秒。

V型屈腹100次︰身體保持V型姿勢，收緊核心令身體不晃動，保持平衡，雙手上下擺動。

V型屈腹蹬腿︰身體保持V型的姿勢，收緊核心穩定身體不晃動，吐氣同時將雙腳蹬出去，來回反覆30秒。

犁式交叉開腿︰頭、頸及上背保持穩定，雙手支撐腰部，雙腳向上來回做交叉開合動作。

影片授權︰黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動 及 SuperMami超級媽咪

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責任編輯︰顏紫燕