【夏暑保健】大暑天氣酷熱易不適　中醫推介3款解暑濕湯水【附湯水食譜】

▲ 註冊中醫師朱國棟分享在夏暑期間的飲食注意事，並推介3款湯水。

農曆二十四節氣中有「大暑」，是一年中日照最多、氣溫最高的日子。本月22日正是「大暑」，天文台預測當天氣溫高達32°C。註冊中醫師朱國棟分享在夏暑期間的飲食注意事，並推介3款湯水。有關分享原文如下：

天氣酷熱，驕陽似火，有食懶煮，雖然嘆「超勁冷氣」感覺涼浸浸，但不可不知，我們體內環境（五臟六腑）仍是與自然界之溫度相近的。心臟調節機能較差者，若瞬即離開冷氣間後，較易表現胸口悶熱、目眩及氣促。

不少人經常感到口乾、胸口悶熱，飲水又「肚谷谷」，但又不敢貿然進食涼凍瓜果。其實，這些人可嘗試在黃昏左右，吃一小片西瓜，清疏一下自己臟內的煩熱、鬱熱與暑熱。

夏暑保健之道可從生活習慣開始，飲食以清潤及清甜為法則，可多進食新鮮瓜果、深綠色蔬菜。為使臟腑氣血和順調達，日常飲食可選吃適量淮山、蓮子、紅蘿蔔、馬蹄、羅漢果、無花果、雪耳等。

推介以下3款解暑濕湯水：



1. 益氣化濕飲

材料：太子參3錢、茯苓5錢、扁豆衣3錢、南棗2枚

製法：材料加上8-10飯碗清水，水滾後改用文火煮約40分鐘。

功效：益氣健脾、理痰滲濕

2. 雙黃西施湯

材料：老黃瓜約斤半、黃豆両半、南北杏8錢、生薑1両、白米1小撮、西施骨約大半斤

製法：材料加上8-10飯碗清水，煲約2小時，加鹽調味飲用。

功效：清熱解暑、健脾袪濕

3. 清潤素湯

材料：鮮粟米2條、馬蹄肉5枚、紅蘿蔔半條、雪耳2枚、猴頭菇1隻、羅漢果1/5個

製法：材料加上適量清水，煲約個半小時，加鹽調味飲用。

功效：健脾益胃、清熱除煩

文章獲作者授權轉載

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撰文 : 朱國棟 註冊中醫師