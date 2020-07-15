【消委會】9款除菌產品未能證明短時間內消除病毒　試驗環境和實際使用情況差異極大

▲ 9款除菌產品未能證明短時間內消除病毒。（消委會圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，為有效對抗疫情，市民紛紛選購抗疫用品，其中除菌掛卡、掛章、筆型或棒狀除菌產品頗受追捧，上述多款產品聲稱可以達到除菌甚至抗病毒功效，部分產品更標榜適合於出入醫院。消委會從市面選購了14款除菌掛卡掛章產品作測試，發現當中9款樣本沒有有效消除病毒的證明。

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上述9款樣本中，除了樣本TOAMIT日本隨身除菌卡Virus Shut Ou和MIP Anti V-Zero Stick Lifestyle Disinfectant & Deodorant供應商未有回應外，其餘供應商都有提交若干文件以證明其產品的效能聲稱。不過，消委會在檢視供應商提交的資料後，發現絕大部分都未能證明有關產品具有短時間內消除特定病毒或減低特定病毒感染性的效能，

產品名稱 聲稱來源地 大約零售價 聲稱效能 能有效消除病毒的疑點 TOAMIT日本隨身除菌卡Virus Shut Out 日本製 $55 消滅空氣中漂浮的病毒和細菌 沒有提交有效消除病毒的證明 Virus Buster抗菌除臭空氣淨化隨身小掛包（補充裝) 3個裝 日本製 $168 阻隔及消滅空氣內多種有害微生物引起的病毒及細菌，亦有助減低感染、消臭、除霉、抗花粉功效。舒緩因空氣污濁而引起的鼻敏感、抗流感病菌。 預先將「除菌掛卡掛章」產品放置在該範圍讓其釋出氣體數小時 novopin小久保空間除菌K-2323Kokubo Air Doctor（室內用） 日本製 $55 消滅室內空氣中有害 微生物及細菌。有助減低感染禽流感，人類流感等病毒。消臭除霉。 試驗只以噬菌體進行，惟包裝標籤上沒有標明 Nano Virus BusterNew VB Plus 抗菌除臭空氣淨化隨身小掛包 日本製 $68 阻隔及消滅空氣內多種有害微生物引起的病毒及細菌、亦有助減低感染、消臭、除霉、抗花粉功效。抗流感病菌、鼻敏感剋星。 試驗只以噬菌體進行，惟包裝標籤上沒有標明 綠淨淨ClO2 Green Disinfectant ClO2 綠色攜帶消毒卡 中國製 $29 殺滅細菌病毒、殺菌率達99.9%、在你身旁1m3形成一個保護罩、殺滅所有入侵細菌及病毒。 有關產品供應商提交的試驗報告顯示，其試驗所用樣本數量（25包）與消費者使用產品的實際情況差異極大，而且其試驗報告顯示的平均殺菌率亦明顯低於其聲稱所指的99.9% ECOM健康勳章 E.A Mask ES-020 日本製 $70 除菌、消臭、抑制過敏原、抑制流感病菌傳播、保護配戴者減少受病毒、細菌和黴菌入侵機會，舒緩鼻敏感症狀。防止細菌病毒黏附在衣服。 報告未有具體說明其掛章樣本是浸泡於病毒溶液中，還是放置於容器旁邊讓其釋出氣體產生效能 ECOM健康勳章 E.A Mask ES-020 日本製 $70 除菌、消臭、抑制過敏原、抑制流感病菌傳播、保護配戴者減少受病毒、細菌和黴菌入侵機會，舒緩鼻敏感症狀。防止細菌病毒黏附在衣服。 報告未有具體說明其掛章樣本是浸泡於病毒溶液中，還是放置於容器旁邊讓其釋出氣體產生效能 加護靈Cleverin筆型(2支裝)Stick (Pen Type) 中國製 $99 去除身邊環境中的病毒和細菌。 測試時所使用的數量為6枝，惟該公司的宣傳資料顯示使用者只需攜帶1支產品。加上3次試驗 得的平均殺菌率為87. 6%，但按其參考規範要求，產品3次試驗所得的殺菌率都超過99.9%才可以被判定為「消毒合格」 MIP Anti V-Zero Stick Lifestyle Disinfectant & Deodoran 韓國製 $138 有效殺滅空氣中99.9%細菌、具備除臭防霉功 效。 沒有提交有效消除病毒的證明

除此以外，消委會指出經檢視多款除菌掛卡掛章樣本的標籤資料，發現部分樣本只以日文標示使用方法及/或產品資料，消費者或難以跟從。

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而綜合產品供應商所提供的試驗報告和補充資料，普遍樣本的效能試驗都是在實驗室試驗空間內進行，試驗時間一般用上2小時至超過24小時不等。普遍反映其所用的試驗環境和條件與消費者實際使用產品時的情況差異極大。而若上述情況未有於產品標籤清楚說明，做法或有誤導消費者之嫌。消委會指已將研究所得轉交海關部門研究跟進。

消委會續提到適當的潔手步驟包括洗手和使用酒精搓手液，用稀釋漂白水清潔家居和經常接觸的表面，以及正確佩戴口罩都是預防新型冠狀病毒病傳播的有效措施。如果以未經證實有效的方法或防疫用品，來取代已知有效的防疫措施，或因而掉以輕心，都有機會令使用者誤以為得到健康保護而增加感染風險，甚或可能引致公眾健康安全問題。

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記者：郭家穎