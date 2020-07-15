【消委會】消委會引述日本消費者廳資訊：未有足夠證據指空間除菌劑能對付新冠肺炎

▲ 除菌掛卡、掛章、筆型或棒狀除菌產品在疫情下頗受追捧。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，為有效對抗疫情，市民紛紛選購抗疫用品，其中除菌掛卡、掛章、筆型或棒狀除菌產品頗受追捧，上述多款產品聲稱可以達到除菌甚至抗病毒功效，部分產品更標榜適合於出入醫院。惟消委會引述日本消費者廳（CAA）於3月發出的新聞稿，指目前為止未有足夠證據支持空間除菌劑（如掛頸款式）可以有效對付新型冠狀病毒，又提醒產品供應商避免作相關陳述。

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同時，美國環境局（USEPA）亦於今年3月發出新聞稿指，一款除菌掛卡產品並不列於當地已註冊的消毒劑，當局認為相關產品的安全及抗病毒效用均沒有經過其評估，強調未經註冊的產品可能有損健康，構成不良影響，或對致病微生物沒有明確效用。

建議消費者參考其適用於消滅新型冠狀病毒的消毒劑名單，該名單所列為當局認為可以有效和安全對付新型冠狀病毒的產品。及至4月，當局重申使用未經證實功效的產品（包括除菌掛卡），可能對使用者構成危險，促請零售業界避免讓具有虛假消毒聲稱例如對付冠狀病毒的產品流入市場。

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歐洲疾病預防控制中心（ECDC）在今年2月公布供非醫療機構作環境清潔的臨時指引文件指出，基於新型冠狀病毒有機會在環境中存活長達數天，故此建議用含有可以有效對付冠狀病毒的抗菌劑的產品，清潔可能受新型冠狀病毒污染的環境。而二氧化氯沒有被列入有效對付新型冠狀病毒的抗菌劑之中。

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記者：郭家穎