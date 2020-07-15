【消委會】6成男裝運動上衣抗菌表現差　1款女裝運動內衣需14小時才乾透

▲ 消委會測試市面30款運動衣物。（陳靜儀攝）

疫情之下，不少人都希望多做運動強身健體，一件舒服又透氣的運動衣就不可或缺。消委會檢測30款男女裝運動衣，發現當中有5款內衣穿著時感悶熱，其中1款更在出汗時或會感到濕黏不適。

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消委會測試市面15款男士運動上衣，以及15款女士運動內衣，發現大部分運動上衣在透水氣、排汗快乾的表現十分參差。當中有6成男裝運動上衣抑制異味表現遜色，只有最少1分的表現；而女士運動內衣排汗快乾速度，其中一款的排汗快乾速度更需要829分鐘，即約14小時。

消委會測試的運動內衣樣本，主要為中或高強度支撐的款式，15款男士運動上衣及15款女士運動內衣，售價分別由80元至450元，以及129元至480元不等。測試發現，雖然男裝運動上衣的布料較輕較薄，但15個樣本當中，有6成樣本未能有效抑制微生物生長，減低產生「汗臭味」的機會，當中1款聲稱有異味控制功能的樣本，其消臭能力反而最弱。

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9款未能有效抑制微生物生長的樣本如下：

牌子 型號 售價 聲稱原產地 異味控制表現（抗菌） 總評 New Balance Impact Run SS AMT01234 $349 泰國 1.5分 4.5分 Salomon Sense UltraTee C10729 $450 泰國 1分 4.5分 Reebok RC ActivchillTee FK4319 $329 越南 1分 4.5分 Nike Rise 365 Running Tee AQ9920-010 $349 中國 1分 4分 H&M Training Slim Fit 653275006 $80 中國 1分 3.5分 Giordano G-motion T-恤 $190 中國 2分 3.5分 Asics Lite Show Running T-shirt 2011A643-001 $290 柬埔寨 1分 3分 Patagonia Capilene Cool Lightweight Shirt 45760 $390 斯里蘭卡 1分 3.5分 Decathlon DOMYOS 360° Cardio Training 310006 $129 中國 1分 3分

而女裝運動內衣方面，消委會發現生產商為增加運動內衣的承托力及穿着時的舒適性，因而於內衣罩杯內使用較厚的胸墊或加上多層布料，因而結構或會影響其透水氣度，穿着時或容易感到悶熱。測試發現，15款的女裝運動內衣中，有5款透水氣度較低，最低只有3分；而樣本由濕透至乾透所需時間介乎153至829分鐘；另外胸墊較厚的6款樣本中，需時至少8.5小時才能乾透，當中更有1款需時長達約14小時。

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5款透水氣度較低的女裝運動內衣：

牌子 型號 售價 聲稱原產地 舒適程度（透水氣度 (g/m2/24hr)） 總評 PUMA 4Keeps Bra PM 51891107 $259 越南 3.5分 4.5分 Her Own Words Daily Medium Impact Sports Bra 89309XB452 $348 中國 3.5分 4分 Nike Swoosh Bra BV3637- 010 $299 中國 3.5分 3.5分 Adidas Don't Rest Bra FJ7248 $269 越南 3分 3分 Uniqlo Women Wireless Bra (Active) 414425 $149 越南 3分 4分

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6款需時至少8.5小時才能乾透的女裝運動內衣：

牌子 型號 售價 聲稱原產地 舒適程度（排汗快乾度需時） 總評 New Balance NB Pulse Bra AWB61310 $229 越南 523分鐘，即8.7小時 4.5分 Her Own Words Daily Medium Impact Sports Bra 89309XB452 $348 中國 547分鐘，即9.15小時 4分 Nike Swoosh Bra BV3637- 010 $299 中國 735分鐘，即12.25小時 3.5分 Adidas Don't Rest Bra FJ7248 $269 越南 829分鐘，即13.8小時 3分 H&M Active Medium Support Push Up Effect Sports Bra 740930001 $229 越南 554分鐘，即9.2小時 3分 Uniqlo Women Wireless Bra (Active) 414425 $149 越南 539分鐘，即9小時 4分

另外，測試範圍涵蓋舒適度、耐用程度及纖維成分吻合度，並比較男士運動上衣的異味控制表現。男士運動上衣15款運動上衣樣本的水分蒸發速度可相差3倍，每小時蒸發的水分介乎0.76至3.27毫升。

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此外，大部分樣本可減低醋酸或異戊酸的氣味濃度達70%以上，表現理想；惟於減低氨氣濃度的表現最參差，臭氣減少率由13%至75%，當中1款聲稱有異味控制功能的樣本，其消臭能力反而最弱。

在耐用程度方面，樣本進行30次洗滌及晾乾後，大部分男裝運動上衣樣本及運動內衣樣本的尺寸都沒有太大變化，洗濯前後的差異都低於5％，表現令人 滿意，惟當中「Reebok」RCActivchill Tee 有較多位置出現收縮情況，部分運動上衣樣本更出現不同程度的褪色。至於在女裝運動內衣樣本方面，「Reebok」Puremove Move Bra 出現輕微褪色及外罩杯有皺痕，另亦有6款運動內衣於罩杯內出現皺痕或略有變形，再穿上時會影響外觀。

消委會提醒消費者，選購這類運動用品時，不應只著眼於價錢或品牌知名度和宣傳推廣，應因應個人較重視的項目去選擇，其品質和耐用程度更為重要。

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記者：郭詩詩