【痛風陷阱】台灣YouTuber長痛風石十多年腫如雞蛋　接受清創手術擠出白膿

▲ 台灣YouTuber長痛風石十多年腫如雞蛋，接受清創手術擠出白膿。

痛風發作痛不欲生！台灣一名YouTuber患有痛風逾十年，腳趾關節攻生痛風石腫如雞蛋，患處更發炎流膿。他分享到醫院求診及接受清創手術過程，疼痛萬分。

台灣YouTuber「Ann‧榜哥‧生活事務所」拍片分享治療痛風石的經歷。他表示早前因腳趾長出痛風石，疼痛難奈，忍受不了的情況下於是請半天假到醫院看醫生。等了4個多小時終於看醫生，醫生甫見到患處便即時說：

你的這顆痛風石蠻大顆的喔，看來你的這顆痛風石應該有些年代了。

榜哥回應醫生表示，這顆痛風石「陪伴」他已十幾年。經醫生診斷後指他有需要先進行清創手術，把痛風石內的結晶先擠出來，然後再看情況決定是否進行切除手術，而切除手街後痛風石可治癒剩下2-3成。

接著他接受清創治療，護士先在痛風石上戳一個小洞，然後開始擠出內裡的白色結晶體，全個過程沒有麻醉，疼痛萬分。隔天他仍然需要自行在家清理。

他分享表示，就算把所有結晶都清掉但痛風石都不會消失，只會稍微消腫。唯一只可以靠切除手術才可移除，而手術後至少要休息一個月。

常食海鮮、火鍋易患痛風

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示，痛風石是尿酸鈉鹽的結晶，與長期患痛風症的患者有關，當高尿酸情況持續愈久，就會出現痛風石。

他又稱，痛風石多出現在關節、軟骨、內臟等器官，會影響到關節紅腫、發炎、甚至內臟器官受損，若皮膚受損，會增加細菌感染風險，建議及早醫治，並建議痛風患者在飲食上，切勿吃太多嘌呤食物，如海鮮、内臟、火鍋、老火湯、飲酒等。

痛風的成因是尿酸沉積，導致關節發炎，而血液內的尿酸除了體內產生外，還可來自食物，因此在飲食方面下功夫，都可有效降低發病的機會。想了解可誘發痛風的高危食物，詳情：【下一頁】

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責任編輯：王俊賢