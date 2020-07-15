【消毒產品】一文睇清日本消毒產品常見用語　專家解構殺菌+滅菌+除菌+抗菌分別

▲ 一文睇清日本消毒產品常見用語，專家解構殺菌+滅菌+除菌+抗菌分別。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，消毒用品也成為日常家居的必需品，不少日本消毒產品包裝都有標明「殺菌」、「滅菌」、「除菌」或「抗菌」的字眼，但原來它們的意思各有不同，早前有日本節目講解消毒產品的常見用語，解釋上述4個字眼的差別所在。

日本NHK電視台節目《チコちゃんに叱られる》近日請來日本環境感染學會藥學博士木津純子博士，解構消毒產品包裝上不同字眼如「殺菌」、「抗菌」等的真正意思，她指出，雖然這些詞語看起來非常類似，但實際意思卻大有不同。

殺菌

將病原體及微生物殺死，在日本國內，只有醫藥品如消毒劑、醫藥部外品及醫療機器，才能使用「殺菌」的字眼。

滅菌

指將任何微生物及病原體徹底消滅，如使用高溫加熱或化學方法，形成接近無菌狀態，例如進行手術或製作藥物時，保持醫療設備的安全和清潔，免受外源感染。

除菌

意思是除掉細菌，減少微生物數量，但無法完全消滅細菌，不排除有僅餘的細菌繼續繁殖。不少日本家居的清潔用品都有印有「除菌」字眼。

抗菌

即指抑制細菌生長、繁殖，但無法減少細菌的數量。

8款殺菌效能最高洗手液

消委會曾測試35款洗手液，當中包括15款聲稱具除菌/防菌/抗菌/殺菌效能的洗手液，絕大部份在殺滅金黃葡萄球菌的表現理想，當中14款均達99%以上。

至於殺滅大腸杆菌的效能表現較為遜色，但亦有8款洗手液在殺滅金黃葡萄球菌及大腸杆菌都達同樣達至99%以上，可謂「殺菌」之選。

名稱 價錢 「潔麗兒」泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香 $18 「牛乳石」鹼綠茶成分香花味洗手梘液(含濃縮綠茶配方) $17 「加信氏」Carex Complete Moisture Antibacterial Hand Wash $20 「加信氏」Imperial Leather Cherry Blossom & Peony Antibacterial Hand Wash $20 「滴露」經典松木殺菌潔手液 $34 「屈臣氏」抗菌泡沫潔手液-野莓 $18 「Medikyu」消毒洗手泡沫 $30 「威露士」泡沫殺菌潔手液-健康清香 $27

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責任編輯：羅嘉欣