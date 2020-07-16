【殺手】龔嘉欣靠6招力保23吋腰　Dark Angel憑4組動作練出馬甲線

▲ 龔嘉欣在新劇《殺手》飾Dark Angel一角，被網民大讚演技好，打女keep住身形，原來全賴6招。

31歲的龔嘉欣在《殺手》一劇中飾演Dark Angel一角，表演出色，除被網民大讚演技好外，龔嘉欣經常穿上黑色漁網絲襪大show長腿，身形又纖瘦，羨煞一眾港女。

其實，龔嘉欣對自己的外形要求很高，身形要fit之餘，更長期保持23吋的纖腰，她從飲食及運動著手，總結來說有6大秘訣。

▲ 龔嘉欣對自己的外形要求很高，身形要fit之餘，更長期保持23吋的纖腰。（ig圖片）

1.晚上不食澱粉質

龔嘉欣自言在多款瘦腰的方法中，這方法就最快見成果，但她強調有效與否是很因人而異的，但她親自試過大約3星期已見效用。

這方法十分簡單，由於她認為晚上因活動量較少，進食後會比較容易吸收，加上又將近睡眠，故她在晚餐時不會吃澱粉質，但其他食物就照樣食，如果當晚比較肚餓，便會吃多點菜及肉，但絕不過量，有一點飽肚感便足夠了。

▲ 纖瘦長腿最叫人羨慕。（ig圖片）

2.戒掉煎炸食物

雖然龔嘉欣自認十分為食，但就不會吃薯片薯條等小食，皆因較肥膩，又不健康。除了煎炸物外，朱古力她也很少食，十分忍得口。

▲ 每天起床，龔嘉欣都會飲一杯暖水。(facebook圖片)

3.每朝起床飲暖水

龔嘉欣說曾有一位中醫教她每天早上起床後，可飲一杯暖水，飲後對子宮很好，整個人又會感到暖暖的。因當子宮寒涼的話，有機會引致肚腩出現，故此襲嘉欣經常會飲暖水及和暖飲品。

4.針對做腰部運動

原來龔嘉欣當知道要參與拍攝《殺手》，便決定要練出馬甲線及腹肌，於是到健身室進行一連串的訓練動作，包括以下4組動作：收腹提腿、v形收腹、短距離仰臥起坐持球平衡訓練、持球平衝訓練。

她會4組動作連續做，每組大約做10至15下，每日都會做，她自言一定見到功效。

▲ 龔嘉欣會定期做運動，保持至fit的身形。（ig圖片）

5.通淋巴排毒

很多女生都有水腫問題，幸好龔嘉欣甚少這煩惱，但為免出現這情況，她定時會做以人手通淋巴排毒，因有可加強血液循環，加快排出身體內的毒素，減少水腫的機會。

6.以針炙調理身體

龔嘉欣會定期做針炙調理身體，更會每月一次針對性調理女性周期，她自言會有瘦身功效。

記者：楊樂天