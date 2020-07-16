【超市大搜查】2湯匙沙律醬可高達4.5茶匙油　營養師拆解10款沙律醬脂肪含量

▲ 營養師拆解10款沙律醬脂肪含量。

夏日炎炎加上是減肥的季節，不少人都會選擇進食沙律。不過，選擇沙律醬時，大家要留意其營養標籤，因為不少沙津醬其實都含有較高的脂肪含量。Nutri-pro營養師Cynthia表示，整合多款沙津醬，平均2湯匙的胡麻醬或蛋黃醬已約有半碗飯，甚至更多熱量。

較低脂/減脂/卡路里減少/Light/減糖＝低卡？

關注健康或者控制體重中的你，或者會選擇「較低脂」、「減脂」、「卡路里減少」、「Light」、「減糖」嘅產品。

據食物安全中心指引，每100克固體食物含有不超過3克的脂肪或每100毫升液體食物含有不超過1.5克的脂肪，才能稱為「低脂」。

然而，這些沙律醬卻可含有約20-50克的脂肪！換言之，佢地離「低脂」的標準（3克或1.5克）仍然有一大段距離！所以，選購沙律醬時，精明的你除了可關注包裝上營養聲稱外，記得要謹慎睇一睇營養標籤！

以下這10款沙律醬，用兩湯匙已等於高達2至4.5茶匙的油分。

▲ 營養師拆解10款沙律醬脂肪含量。(圖片來源：Nutri-Pro)

據衛生署建議，我們每日添加的油分不要多於6-7茶匙。除開三餐計算，每餐建議維持在2至3茶匙的油分範圍。換言之，用了兩湯匙的高卡沙律醬已經用了，甚至超過每餐的quota！這還未計算很多人或會大量倒入至沙律菜，然後撈勻呢！

或者你會認為，用2湯匙=2茶匙油都算入選高脂排行榜？無錯，因為我們有更多低卡又抵食的選擇推介給大家，有些甚至落8湯匙才=2茶匙油！

文章獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜