【尖子攻略】從上堂瞓覺學渣變學霸　少女靠3秘訣發奮衝刺半年考入名大學

面對公開考試，有些人會很早開始預備，亦有人臨急抱佛腳，不過只要有好的讀書技巧和方法，也有機會取得佳績，考入心儀大學。台灣一名女生近日就開設YouTube頻道，分享自己從「學渣」考入台灣著名大學國立臺灣大學（下稱台大）的經歷和心得，引起大批網民熱議。

YouTuber「54 黃蓉」近日上載影片《北一女學渣，讀書半年上台大》，她所就讀的高中是台北著名的「臺北市立第一女子高級中學」（簡稱北一女），不過她坦言，上到高中後，大家都是精英，難以像初中一樣取得高名次，漸漸她就放棄追求好成績，甚至每天上課都睡覺、又故意把書疊高，躲在書堆後吃零食，甚至時常當天才知道原來有功課要做。

學校沒有人管我睡覺，書包一放下就直接趴到桌子上睡覺，而且一定要在第一節課以前睡著。我超會睡，暑假都睡到14個小時，若不叫我，可以睡到18小時。

3個秘訣成績衝刺

直至高二的暑假，她開始思考出路，為了考到好的分數考入心儀的台大，她決定要發奮讀書。當她下定決心後，首要做的就是減少誘惑，關閉IG、facebook等社交媒體，只在吃飯時看看美劇休息。

其後，她就開始排時間表，每次都會排3至4星期，再視乎每日讀書進度作微調。

我不會只排一星期，因為排幾個星期可以幫我預測到我大概讀到哪裡，再看看這樣讀的速度夠不夠。

她亦提醒大家尋找提升讀書效率的技巧，以她自己為例，她會在日記本上畫下時間格子，有讀書的時間就用螢光筆作記號，當見到有空格，她就會督促自己趕緊多讀一點。

溫習要按部就班

至於科目方面，她每天早上會先溫數學，從早上9時至中午12時，

可以挑比自己程度難一點點的練習，這樣才會愈來愈進步。

午餐一小時後，她就開始溫中文或英文，以做試題為主，另會溫語文常識、做英文翻譯等。

她坦言，溫習時要多給自己信心，別過分擔心，按部就班，若訂下了時間表，就按時間表去溫習，切忌心急加速進度，

我試過太心急讀完，結果讀得不好，又要回頭再讀，就浪費了時間。

黃蓉最後考上了台大哲學系，很多人以為她為了入台大而隨便選科，但她否認。她指出，初中、高中6年都沒有她喜歡的科目，因此大學要讀自己真正喜歡的領域。她認為，大學並非職業訓練所，她喜歡研究人類的思考與行為，因此決定入讀哲學系。

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責任編輯：王明芳