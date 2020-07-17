【學好英文】閱讀有技巧打好英文根基　IELTS滿分狀元分享學好英文3大重點

▲ IELTS滿分狀元分享如何培養閱讀習慣，才能打好英文根基。

閱讀英文書真的會進步？

相信不少同學都聽過，英文要進步就一定多看英文書。考試技巧的確可以幫你升到一至兩個grade，例如知道如何快點在文章中找到答案、不同題型的應對方法、撞答案技巧等，但如果你的底子差，有再多的考試技巧也是徒勞無功。

說回我自己的背景，大家現在見到我有教DSE英文同IELTS，一定覺得我從小到大英文都很好，但其實我父母從小到大都沒有逼我上任何補習，家中亦沒有自幼就播英文頻道。我很記得剛入小學首三個月，英文科老師是外籍人士，由於我是讀住所附近的街坊幼稚園，而身邊好多同學以前都是讀國際幼稚園，所以我可以說是全班英文最差的一個，甚至首三個月是完全聽不懂老師上堂說甚麼。

我可以頗肯定地說，我的英文底子主要是靠睇課外書浸回來的，但為何別人看英文書好像可以進步得好快，而自己就原地踏步，結果沒有動力堅持下去？

選程度適中的閱讀材料

首先，一定要選與自己程度相似的英文閱讀材料，不要強迫自己一步登天。我小學最初幾個月堅持每個週末都去圖書館借書看，每本都不超過30個字，全部都是圖畫書，本身應是設計給3至4歲的小朋友看，但當時我已經6至7歲。

我覺得很多人一開始看書就迫自己要看好難的書，不是「The Economist」、「Wall Street Journal」就不看，覺得一定是看好深的書才學到英文，但其實這樣做一來會令自己很快失去動力看下去，二來你就算看得懂都難以形容出來，下次看到又會不記得其解釋，寫作文時亦都無法應用。學英文不是「做樣俾人睇」，而是為了自己，所以即使一開始是看程度比較淺的讀物都不用怕羞，總有一日慢慢進步你就會看得懂以前覺得很深的英文。

忌急功近利

第二，就是看英文書的心態。有好多同學對於看書有過高的期望，亦都變得急功近利，譬如迫自己一個月看50本英文書，就覺得自己英文會進步神速。這樣不是說不行，但很難堅持下去，一過了三分鐘熱度英文就會繼續停滯不前。要保持到看書的動力，就要將看英文書變成自己的興趣，所以心態上一定要像跑馬拉松一樣，寧願每個月精讀一至兩本英文書，慢慢養成閱讀習慣。

另外當然就是要揀自己有興趣的題材來看，譬如當年我身邊的人都說只看小說可能會不懂實用英文，但我當年就很喜歡看小說，所以大量閱讀小說。到我已經不抗拒閱讀英文，去到中學我就開始多看英文報紙和社評，這樣可以學到多點實用英文。所以一開始真的不要迫自己一次過看好多書，亦都不要強求自己看一些自己完全沒興趣的東西，最重要是令自己變得不懼怕閱讀英文，之後做所有事都會容易好多。

擴闊詞彙量

第三，就是擴闊詞彙量方面。相信很多同學看書都是為了學多點英文生字，於是一見到自己不懂的字就停下來查字典。其實這樣不但影響閱讀體驗，我覺得也不是最有效率的進步方法。剛剛都提及，要挑選與自己程度相符的書本去看，如果程度是適合，按道理就不會有很多不懂的字，可能每一段最多有兩至三個生字。

這時我覺得比較有效的方法，反而是不要查字典，嘗試從前文後理推斷到完整句子的意思，因為又用回考試導向的角度去想，在做閱讀卷時，你也要有心理準備會遇到自己不懂的字。如果是平日閱讀已經習慣推斷前文後理，對於做卷是有好大的幫助。當然，如果有時間，事後都可以利用一個比較系統性的方法去學生字。切記不要只抄低生字和中文意思，一定要知例句和如何在句子裡運用那個字，這樣不但幫到閱讀卷，在寫作時亦都可以運用新詞彙，一舉兩得。

文章獲「Melody Tam - HKDSE 7科5星星 + IELTS 9分滿分狀元讀書心得分享」授權轉載。

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