【本地遊】暢遊深水埗文青區　推介5大必逛特色小店

▲ 深水埗近年竟出現一個文青聚腳地，大家從鴨寮街走到黃竹街及大南街一帶，便是一個感覺截然不同的小社區。

深水埗在廉價市集以外，近年竟出現了一個文青聚腳地，大家從鴨寮街走到黃竹街及大南街一帶，便是一個感覺截然不同的小社區，這裏開設了不少富有文藝氣息的小店，由精品雜貨店、cafe、藝術工作坊、黑膠唱片店到各式各樣的展覽都有，是假日可讓你hea足一天的好地方。

Midway Shop 旅遊生活店

地址︰基隆街132B號（3188 1951）

營業時間︰星期二至日（1pm-7pm）

▲ Midway Shop的裝潢也很日式。（圖片由店舖提供）

兩位主理人Pan和Rita都熱愛旅行，尤其喜歡日本，但每次都喜歡跑到偏遠的地區遊歷，為了保留一份回憶和旅程的點滴，他們會透過攝影及當地的特產，將故事帶回香港跟大家分享，因此店內主打日本製的產品。

▲ 店內出售的還有木器、餐具、布藝等較為生活化的貨品。（圖片由店舖提供）

▲ 店內的貨品大多來自日本，並由傳統工藝製作。（圖片由店舖提供）

他們特別喜愛日本的傳統工藝，例如Pan去年到了瀨戶市，那是日本生產陶瓷歷史最悠久的地方，村落到處都是陶瓷廠及陶瓷店，當地人還保留了傳統的造陶瓷工藝，於是Pan便把不少製成品帶回Midway Shop，此外，店內出售的還有木器、餐具、布藝等較為生活化的貨品。Midway Shop的裝潢也很日式，以木枱和木架營造舒適的家居感覺。

▲ 店內現正舉辦日本人氣插畫家Noritake作品集《WORKS》的迷你展。（陳日言攝）

店內現正舉辦日本人氣插畫家Noritake作品集《WORKS》的迷你展，展期直至7月26日。

Aurora Leathercraft 皮藝會舍

地址：大南街197號（3571 9912）

營業時間：星期一至六（11:30am-7:30pm）；星期日（11:30am-6:30pm）

▲ 有興趣的話，大家不妨到Aurora Leathercraft花數小時學造皮具。（陳日言攝）

深水埗早就是布匹及皮革批發的集中地，當中就找到已經在此立足6年的Aurora Leathercraft。店舖專營日本工具材料及進口皮革，更是KYOSHIN ELLE的香港特許專賣店。

▲ Aurora Leathercraft專營日本工具材料及進口皮革。（圖片由店舖提供）

身為店主兼導師的Wasabi本身是位皮革達人，為推廣DlY皮革工藝文化，便成立了Aurora Leathercraft，店舖除了零售，更特別開辦皮革工藝班，不論你是這方面的初哥抑或老手，這裏也有適合你的課程，而且學員可按個人喜好製作各式皮製品。

▲ 店內有出售出自導師手筆的皮具，客人亦可特別訂造。（$3,600）（圖片由店舖提供）

▲ （$1,300）（圖片由店舖提供）

Wasabi解釋小皮具如卡片套，只需3至4小時便可完成，如果是手袋等較大型的皮具，則要10多小時，不過無論製作甚麼，都會有導師從旁協助，因此大家可放心，成功率必然是100%。

White Noise Record 懷舊唱片店

地址：大南街199號地下（2591 0499）

營業時間：星期一至二、四至日（12nn-8pm）；星期三（12nn-9pm）

▲ White Noise Record的黑白格地板，極具懷舊味道。（陳日言攝）

不少音樂發燒友至今依然情迷黑膠碟，White Noise Record就是一間專門售賣黑膠唱碟的店舖，就連卡式帶及唱機都有售，跟那黑白格仔瓷磚地板非常匹配，整體感覺相當懷舊。

▲ 店內專門售賣黑膠唱碟，就連卡式帶及唱機都有售。（圖片由店舖提供）

▲ 日本ANABAS懷舊碟機。（$1,450）（圖片由店舖提供）

店內出售的唱碟較為冷門，卻是店主Gary的個人喜好，他經營了White Noise Record已經16年，由銅鑼灣搬到太子再進駐深水埗，Gary表示當初這一帶還未發展成文青區，他選擇此區純粹因為舖租較相宜。雖然近年買實體唱片的人已經愈來愈少，大家或會直接在網上平台聽音樂，但每天仍有不少志同道合的客人光顧，這就是令Gary繼續堅持下去的原因。

物器堂 陶藝天堂

地址：大南街175號（9863 2210）

營業時間：星期一至日（11am-7pm）

▲ 「堂主」（左至右）Coco、Karen及Janet都是陶瓷達人，如今都成了物器堂的導師。（圖片由店舖提供）

「物器堂」由3位好友合力經營，「堂主」Karen、Janet和Coco8年前在香港藝術學院修讀陶藝而認識，Karen本身在屯門工廈擁有自己的陶藝工作室，但感覺未能接近大眾，於是提議開設地舖，售賣陶器之餘，又可以開班教學和舉辦展覽，將陶藝從不同層面推廣開去。而選擇深水埗區，是因為這裏夠「貼地」，3人想告訴大家陶瓷工藝並非甚麼高高在上的品味玩意，其實大眾都能參與。店內有出自3位店主雙手的製成品，而學員的傑作亦可放於店中寄賣，此外，亦少不了一些陶瓷藝術家的作品。

物器堂現時開辦兩種課程，分別是一次2小時的拉坯或手捏體驗堂，一嘗基本手捏或拉坯的樂趣，可以完成一件陶器及上透明釉；另一種就是4堂每次2小時的成人恆常課程工作坊，會包括拉坯、修坯底、手捏及上釉技巧，出來的製成品當然花巧得多。

▲ 店內有出自3位店主雙手的製成品，亦有來自陶瓷藝術家的作品。（$520-$580$）（圖片由店舖提供）

▲ 學生的作品水準也相當不錯。（圖片由店舖提供）

由7月30日至8月30日，物器堂將舉辦《黑白留痕 · 陳錦成樂燒作品展》，香港藝術家陳錦成老師於2000年獲香港藝術發展局頒發視藝發展獎。其作品在香港文化博物館等多個地方作收藏，有興趣的朋友不容錯過。

Storerooms 高檔雜貨店

地址︰大南街172-174號

營業時間：星期一至日（2pm-8pm）

▲ 店舖位於大南街的街角，。門外擺放了一張長木凳讓大家歇一歇。（陳日言攝）

走較高檔路線的Storerooms，可說令深水埗升格了不少，店舖位於大南街的街角，黑底白字的「Storerooms」巨型字樣加上兩邊落地玻璃，叫人老遠已經發現店舖蹤影。

▲ 從西藏搜購回來的老虎地毯。（$850-$1,280）

▲ 香港品牌TWEMCO跳板鐘，80年代相當流行，是大家的集體回憶。（$1,580-$2,280）（圖片由店舖提供）

店內所售賣的特色產品來自世界各地，絕非市面上常見的貨色，因此價錢也反映一切。門外擺放了一張長木凳，不少人走得攰了都會在此休息及打卡，因此也成為了這個文青區的一個地標。

記者︰陳日言