【辦公室防疫】茶水間空間狹窄可傳播病毒　一圖解構辦公室高危播毒位

▲ 一圖解構辦公室高危播毒位。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，作為打工仔固然擔心辦公室什麼地方屬高危播毒位。香港中文大學醫院營運總監胡志遠及香港中文大學醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽就曾在網上分享辦公室防疫貼士。

辦公室高危播毒位包括：

茶水間、飲水機

馬來西亞曾有2至3名醫護疑在茶水間染疫，相信或與茶水間空間太狹窄，導致病毒散播有關。

對此，胡志遠認為茶水間屬高危地點，每日進出人流眾多，不少人或會在茶水間脫下口罩。

至於飲水機，他建議辦公室人士可考慮自備水壺斟水，減少使用茶水間公用水機的次數。

廁所、尿兜、手柄、門柄、門鎖

蔡曉陽指女洗手間是其中一個陷阱位，因為門柄、水喉、廁格門鎖都有機會存在病毒，故不應直接用手觸碰，可以以紙巾相隔，碰過以上地方之後均需需徹底以梘液清潔雙手20秒，用抹手紙印乾雙手，再利用同一張抹手紙開門離開。

另外，胡志遠表示雖然有研究顯示尿液內沒有帶病毒，但部分男士會習慣將深喉唾液吐在尿兜上，病毒有機會在小解時濺到衣服上，建議如廁後可以用消毒噴劑或消毒濕紙巾消毒衣服。

公用電腦設備如：鍵盤、滑鼠、電掣、影印機

胡志遠表示，清潔公用電腦設備及文具亦十分重要。建議使用鍵盤及滑鼠、電掣、影印機等前，應用消毒紙巾抹乾淨；如使用1比99漂白水清潔，需要用清水再抹多次，而使用後亦應用消毒搓手液消毒。

若公司有一人確診，是否全部人都要進行病毒檢測？

蔡曉陽指，如公司有同事確診，需評估確診人士發病時是否曾在公司出現，因發病前1至3日亦是傳染期，如在潛伏期間上班會有風險存在；亦需了解其平日有否與同事吃飯，傾談時有沒有佩戴口罩，是不是緊密接觸者再決定是否需要做病毒測試。

她續指，緊密接觸者的定義為彼此沒有戴上口罩，談話超過15分鐘，或彼此在密室內逗留超過2個鐘。

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責任編輯：羅嘉欣