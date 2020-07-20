恒大傳播學院 培育商業傳訊專才

資訊傳播從綫下擴展到綫上，企業傳訊工作不再局限於傳統媒體、舉辦新聞發布會和籌辦活動等，更要懂得利用社交媒體發布信息。香港恒生大學（下稱恒大）協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹教授認為︰「企業傳訊的角色愈顯重要，除了處理對外公共關係，更需主動把握綫上綫下渠道與不同持份者溝通，協助企業和機構建立品牌形象，傳遞重要信息。」而新聞及傳播（榮譽）學士課程設計，正是以培育學生成為新一代商業傳播從業員和企業傳訊專才為目標，迎合市場對相關人才的殷切需求。

▲ 曹虹教授表示，傳播學院為學生提供跨學科培訓，裝備商學與新聞傳播知識。

企業傳訊的工作多元化，黃麗青（Katherine）在中學時代已經對傳播行業有濃厚興趣。在大學選科時，她比較不同院校的課程，認為恒大傳播學院的新聞及傳播（榮譽）學士課程（下稱該課程）商業、新聞及傳播三方面並重，最後選擇修讀恒大傳播學院課程。

課程涵蓋商學 投身職場增優勢

Katherine任職市區重建局對外關係高級主任，除了負責籌辦宣傳及媒體活動、回應傳媒查詢外，還要時刻留意即時新聞、網絡和社交媒體。她形容行業講求高效的適應力和反應能力，她慶幸在傳播學院得到全面的培訓，才能得心應手勝任現在的工作。「新聞及傳播課程涵蓋商學科目，擴闊了我的視野和思維，例如，經濟學原理幫助我了解現時的社會環境、市場情況對公司帶來的影響，增強了我的洞察力，能準確評估事態發展。」

傳播學院致力培訓學生掌握專業知識及技能。Katherine在恒大專修企業傳訊，涉獵的科目多元化，包括危機管理、數碼公共關係等，訓練學生分析、創意及表達能力，裝備自己投身職場。

▲ 任職市區重建局對外關係高級主任的黃麗青認為，近年公眾對企業透明度及期望均有所提升，企業傳訊人員需要主動發布信息。

重視學生實習 提升職場實力

傳播學院課程着重學生汲收職場實務經驗，為他們提供豐富實習和海外交流機會。Katherine指出，其在學期間，獲學院安排到台灣中華電視台和港鐵公司實習。「我在台灣華視實習兩星期，體驗電視台新聞部的運作，學習採訪技巧和後期製作等流程，加深對傳統媒體的認識；在港鐵公司實習，有機會參與活動統籌、游說議員及公眾等工作，實際接觸企業傳訊工作，實踐所學，加深我對行業的了解。」

▲ 恒大傳播學院的師生觀察台灣總統及立法委員選舉期間，拜訪前總統馬英九。

「實習機會非常難得，它幫助同學儲備能量，為投身職場做好準備。」曹虹教授指出，傳播學院的學生有機會派往本地或海外傳媒機構、新媒體、廣告公司、公關公司，以至金融、公用事業機構實習。為讓學生在實習時有更好的表現，學院專門安排工作坊，提點學生在實習中需要注意的地方，鼓勵學生積極主動，爭取學習機會。

專修選修並重 培育跨學科人才

作為全港首個結合商業及新聞傳播課程，恒大傳播學院學生需修讀指定學分的商學院科目，包括經濟學原理、管理學原理、商務會計等，課堂要求與同班的商學院學生無異。曹虹教授直言，跨學科培訓令學生更具競爭力，畢業後的出路更廣闊。

新聞及傳播學士課程的學生，在大學3年級時，會選擇以商業新聞或企業傳訊作為專修範疇，曹虹教授指出︰「我們非常鼓勵學生自由選修另一專修範疇的科目，學習多元知識，融會貫通，令將來的事業發展有更大的發展空間。」

與業界緊密聯繫 把握市場脈動

在資訊瞬息萬變，新媒體興起的時代，企業傳訊更富挑戰性，對效率和透明度的要求更高。曹虹教授指出，院校有責任為學生提供緊貼市場變化和趨勢的課程。「我們會邀請業界與學生分享市場變化和案例，與國內、台灣、海外的院校簽訂合作計劃，為學生安排海外交流和實習。」恒大傳播學院積極擴闊學生眼界，增強他們探知世界的好奇心，鼓勵他們持開放態度不斷學習，提升事業發展的競爭力。

▲ 恒大傳播學院的師生觀察台灣總統及立法委員選舉期間，拜訪前總統馬英九。

曹虹教授補充，傳播學院邀請商界、傳媒界及學術界的管理層擔任課程顧問，廣納雅言，確保學院課程與時並進。「我們重視與業界的聯繫，積極推動商業新聞發展，例如我們已舉辦了四屆『恒大商業新聞獎』，以表揚及鼓勵優秀的商業新聞從業員。同時，我們亦將得獎作品發布給全港中學作為通識教育教材，推動業界和學界互動。」

▲ 第三屆恒大商業新聞獎頒獎典禮，邀得特區政府財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，並參觀傳播學院學生作品展。

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