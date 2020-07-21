【抑鬱症】勿隨便對抑鬱症人士講「加油」　精神科醫生：會令病人更沮喪

▲ 遇見抑鬱的人，不要隨便說「加油」。

遇見心情低落，甚至抑鬱的人士，說話要謹慎。因為在失落、絕望中，一句鼓勵的說話可能會帶來反效果。精神科專科醫生許龍杰近日在其facebook專頁提醒，勿隨便對抑鬱症人士講「加油」，因為可能會令對方更沮喪。

許龍杰醫生全文如下：

遇見抑鬱的人，不要隨便說「加油」。

「加油」是一句鼓勵的說話。遇見心情低落的抑鬱者，很少人不會寄予同情，也很少人不會想伸出援手去給點幫助。假如抑鬱者要的是金錢，或者是衣食住行學業住屋工作機會，只要幫得到，別人一定不會吝嗇。

為的只是希望你快點好起來，不再抑鬱。

偏偏抑鬱症的人就不是要這些。心情低落的人，不能用物質去支援，因為抑鬱是完完全全情感上的暗黑狀態。活在抑鬱陰霾之中，需要的不是物質，而是渴求一點點光，進入灰暗的心田。

身旁的人，既擔心又無助，不知道去那裡找那一點「光」。是去點一支蠟燭嗎？假如一點燭光可以照亮抑鬱、驅走心靈的黑暗，抑鬱者身邊的朋友，應該不會介意買下1000枝蠟燭點在家裡。可惜這也行不通。

抑鬱症的人渴望被了解和聆聽。聽的人希望給點支持，於是拍一拍他肩膀，來個深情擁抱，再用一鼓充滿正能量的聲線說：「加油！別放棄自己！大家都會支持你的。加油！！！」

只可惜，抑鬱症其中一個徵狀叫Avolition（動力缺乏），就像一部車子，無油了，踏極油門，車子也走不動。你叫他「加油」，哪裡去加呢？更沮喪了。

很多抑鬱症的病人對我說，當心情低落的時候，會寧願躲起來不見人。假如要我在心情差的時候聽別人猛說「加油」，我想我也會躲起來。

文章獲Dr Hui Lung Kit 許龍杰醫生授權轉載



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責任編載：黃泳欣