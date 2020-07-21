【痛風年輕化】18歲少年每日飲一杯奶茶　手腳關節長滿痛風石異常劇痛

▲ 內地一名18歲少年平均每日飲一杯奶茶，導致手腳關節長滿痛風石。

痛風愈來愈年輕化，內地一名18歲少年平均每日飲一杯奶茶，導致手腳關節長滿痛風石，發作時異常劇痛，雙腳腫得無法走路，需要輪椅代步。本港衞生署表示，果糖含量高的飲料可導致痛風，有研究更曾指出，果糖攝取可增加患上痛風風險達62%。

據內地媒體《南方都市報》報道，廣州佛山市18歲中學生小海（化名）平日喜歡喝奶茶，一般每2日喝一次，有時更會一日喝一杯，導致他患上嚴重痛風，手腳關節上長滿了一塊塊白色鑽石狀痛風石。入院檢查時尿酸水平達900umol/L，需進行抗炎和降尿酸治療，穩定尿酸水平。

早在4年前，小海打波後曾發現右手無名指腫脹疼痛，經醫院檢查發現尿酸水平很高，懷疑患上痛風，但出院後他沒有規律地服藥，亦沒有忌口。今次入院後，他回想去來相當後悔，表示以後再也不會喝奶茶，並表示會好好服藥及控制飲食。

廣東省第二人民醫院風濕免疫科主治醫生鄭少玲表示，小海愛喝奶茶是痛風成因，奶茶是高糖飲品，當高果糖成分進入人體，代謝過程中會產生過多尿酸，繼而導致痛風。

果糖攝取會增加痛風風險62%

據本港衞生署資料顯示，除了酒、紅肉內臟、海鮮外，果糖含量高的飲品都會導致痛風。果糖在體內代謝後，會釋出嘌呤及助長尿酸產生，有研究指果糖攝取會增加痛風風險62% 。

衞生署建議，應避免飲酒和果糖含量高的飲品，包括汽水和添加糖的商業用果汁。另要補充足夠水分，促進排泄尿酸。一般而言，成年人應每日喝6至8杯流質飲料，清水是最佳選擇。

痛風患者應盡量避免食用嘌呤

消委會建議，痛風患者應盡量避免食用嘌呤（可產生尿酸）含量較高的食物，除了酒類及海產貝殼類外，還有動物的內臟，包括肝（例如豬膶）、腎（例如豬腰、雞腎、鴨腎）、腦（包括魚頭）、心臟、肺、胰（例如豬橫脷）、腸（例如豬大腸）等。

痛風患者戒口指南 痛風不宜吃動物內臟

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責任編輯：羅嘉欣