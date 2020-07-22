【新冠肺炎】35周孕婦養和檢測後初步確診　消息：兒子及外傭亦初步確診

▲ 35周孕婦於養和醫院檢測後初步確診，消息指其兒子及外傭亦初步確診。

本港新冠肺炎疫情持續，累計確診個案破2000大關。昨日一名35周孕婦養和醫院接受檢測後初步確診，消息指，該名孕婦的兒子及外傭也初步確診，而外傭昨日已出現徵狀。

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醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨日稱，該名懷孕35周孕婦昨早由救護車送入院，現於伊利沙伯醫院入住隔離病房，當局會替其提供合適治療。消息指，該名孕婦於養和醫院接受新冠病毒快速測試，呈陽性反應後轉送伊利沙伯醫院急症室。

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養和醫院昨回覆指，一名懷孕的女病人於7月20日到養和醫院門診部求醫，當時她有輕微咳嗽，但沒有發燒，當值醫護人員為她進行2019冠狀病毒深喉唾液測試。由於檢驗結果為陽性，院方知會衞生防護中心安排病人送往公立醫院。

本院已按衞生防護中心指引，已將相關的醫院範圍，包括門診部進行徹底清潔及消毒，並即時為曾經與該名病人有接觸的醫護人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。所有醫護當值時均穿上合適保護衣物。

養和醫院自1月25日起已就2019冠狀病毒病的情況啟動「緊急應變級別」相關應變和預防措施，所有病人與訪客（無論住院及門診病人）均需在進入醫院時接受體溫測試、清潔雙手和戴上口罩，而所有病人均須接受流行病學監察分流評估。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩