【DSE2020】皇仁狀元志願從醫　形容今屆考生經歷獨一無二

▲ 皇仁狀元志願從醫。

中學文憑試今日（22日）放榜，其中一名男狀元吳浩渝（Ivan）來自港島傳統名校皇仁書院，他於中文、英文、數學（必修部分5*，延伸部分M1 5**）、通識、地理、生物和化學共7科均考獲5**成績，曾擔任學校副總領袖生，並獲卓越服務奬。吳浩渝志願從醫，擬報讀港大醫科；又形容今屆考生經歷獨一無二，曾因試期押後而忐忑，更勉勵港人齊心抗疫。

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吳浩渝表示，對在文憑試中取得佳績感到開心，初步計劃報讀港大醫科，希望將來可成為一醫生，回饋社會。他指，新冠肺炎疫情為全球帶來很大挑戰，香港亦不例外，而今屆文憑試亦受疫情影響而延期舉行，憶述當時收到消息後都感到忐忑不安，擔心考試會取消，慶幸最後順利舉行，並平安地完成。

吳浩渝形容：

今屆考生經歷獨一無二，最重要是調完整心態及步伐，利用多出來的時間好好鞏固自己的學識去應考，正如學校校訓「勤有功」所講，我相信只要肯用心努力，最後所得的收獲與付出可成正比。

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本港疫情持續並加劇中，吳浩渝勉勵港人齊心抗疫：

只要香港人團結一致，無甚麼東西可難到我們，大家一定要做好防疫措施，保持社交距離，同心抗疫，我相信在疫情的陰霾下，可再現曙光。

▲ 吳浩渝曾擔任學校副總領袖生。（受訪者提供）

在文憑試中取得佳績，吳浩渝亦不忘答謝父母的養育之恩，

多謝他們由我出生那刻，無微不至地照顧我，更捨得投放資源裁培我，沒有他們就沒有今天的我。

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他又特別點名感激校長的支持與鼓勵，以及老師們的悉心裁培和教導 ，

當我有不明白的地方或困惑時，他們都會解答我的疑難，同時指引著我前進的方向。

吳浩渝亦向同校師兄、師弟及同學接表達謝意，

正正是因為有你們的扶持，我這6年中學生涯才可過得多姿多彩。

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記者：陳曉瑩